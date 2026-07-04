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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي: القيادة الاستراتيجية تعكس قوة مصر وقدرتها على مواجهة التحديات

السيسي
السيسي
أ ش أ

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة يُعد صرحاً لشعب مصر العظيم، ويجسد دور مصر كقوة سلام واستقرار، ودولة قادرة على التصدي للتحديات وتحقيق التطلعات بوحدة شعبها الأبي وقواتها المسلحة الباسلة.

وقال الرئيس السيسي، خلال إعطاء شارة بدء افتتاح المقر: «بسم الشعب المصري العظيم، ومتوكلاً على الله سبحانه وتعالى، نعلن نحن عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، لتكون صرحاً لشعب مصر العظيم يجسد دور مصر كقوة سلام واستقرار، ودولة قادرة على التصدي للتحديات وتحقيق التطلعات بوحدة شعبها الأبي وقواتها المسلحة الباسلة، وبما يضمن تكامل التنسيق والتخطيط لجميع جهات القوات المسلحة، وتعزيز القدرات القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفاعلية وكفاءة باستخدام أحدث النظم التكنولوجية المتطورة، وعلى النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة ويسهم في تأمين مقدراتها».

وأضاف: «حفظ الله مصر وشعبها العظيم، ودائماً وأبداً وبالله العظيم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».

الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة الاستراتيجية صرحاً شعب مصر ا

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