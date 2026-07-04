"هذا الوطن عصي على أعدائه".. رسالة حاسمة من وزير الدفاع في افتتاح القيادة الاستراتيجية

أكد الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن تنمية الأوطان تتم بالسعي والعمل الدؤوب.

وأوضح وزير الدفاع أن القيادة الاستراتيجية تعد جزءا من منظومة قيادة الدولة.

وأشار وزير الدفاع إلى أن القيادة تسلمت البلاد فى لحظة حاسمة والقوات المسلحة حافظت على الوفاء، وقدم وزير الدفاع التحية للقوات المسلحة، مشيرًا إلي أن الدولة تشهد اليوم نهضة نوعية مؤكدا أن هذا الوطن عصي على أعدائه وسند لأبنائه.

وفى ختام كلمته قدم وزير الدفاع هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، افتتاح وتدشين مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية (الأوكتاجون) في قلب العاصمة الجديدة.