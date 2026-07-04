مستقبل مصر.. الأطفال يشاركون في فعاليات افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية

شارك عدد من الأطفال في فعاليات افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية؛ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقام الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع، بتقديم هدية تذكارية للرئيس السيسي في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية.

إدارة العمليات العسكرية

وأنشأت مصر القيادة الاستراتيجية للدولة لتجسد رؤية متكاملة في بناء منظومة قيادة حديثة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، وتواكب المفاهيم المعاصرة في إدارة العمليات العسكرية وحماية الأمن القومي.

إنشاء بنية تحتية عسكرية متطورة

وتعكس القيادة الاستراتيجية الرؤية التي تتبناها مصر في تطوير مؤسساتها الدفاعية، وإنشاء بنية تحتية عسكرية قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.

تعزيز سرعة الاستجابة

وتضم القيادة الاستراتيجية للدولة منظومة متكاملة لإدارة العمليات، والاتصالات الاستراتيجية، وإدارة الأزمات والطوارئ، وفق أحدث المعايير العالمية، وتسهم في تعزيز سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف التشكيلات، وتحقيق أعلى درجات الدقة في إدارة المواقف والسيناريوهات العملياتية.