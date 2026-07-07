ترامب: سأرفع العقوبات الأمريكية عن تركيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه سيرفع العقوبات المفروضة على تركيا بموجب قانون أمريكي صدر عام 2017 يسمح بفرض عقوبات على الدول التي تشتري معدات دفاعية كبيرة من روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية.

وأضاف: "لن أفرض عقوبات على أصدقائي".

وأثار ترامب جدلاً جديداً بعد تأكيده أن "الولايات المتحدة يجب أن تسيطر على جرينلاند"، في أحدث تصريح يعيد إلى الواجهة طموحاته المتعلقة بالجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، والتي سبق أن طرح فكرة ضمها أو شرائها خلال ولايته الأولى.

وتتمتع جرينلاند بأهمية استراتيجية كبيرة بسبب موقعها في المنطقة القطبية واحتوائها على موارد طبيعية وممرات بحرية ذات أهمية متزايدة، كما تضم قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية هي قاعدة بيتوفيك الفضائية، ما يجعلها محوراً مهماً في حسابات الأمن القومي الأمريكي، خاصة في ظل التنافس المتزايد مع روسيا والصين في منطقة القطب الشمالي.

