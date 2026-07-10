آداب القاهرة تحصل على 3 شهادات أيزو دولية جديدة وتجدد شهادتي الأيزو لنظم إدارة المؤسسات التعليمية والسلامة والصحة المهنية

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الآداب على ثلاث شهادات أيزو دولية جديدة، هي: ISO 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية، وISO 22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، وISO 37000:2021 لحوكمة المنظمات، إلى جانب تجديد شهادة ISO 21001:2018 لنظام إدارة المؤسسات التعليمية للعام الخامس على التوالي، وتجديد شهادة ISO 45001:2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية للعام الثاني على التوالي، وذلك وفقًا لتوصية شركة QCS Middle East عقب انتهائها من مراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالكلية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن حصول كلية الآداب على 3 شهادات أيزو دولية جديدة، إلى جانب تجديد شهادتي الأيزو في إدارة المؤسسات التعليمية والسلامة والصحة المهنية، يمثل خطوة مهمة في مسيرة الكلية نحو التميز الأكاديمي والبحثي، ويعزز مكانة جامعة القاهرة باعتبارها مؤسسة تعليمية رائدة تسعى باستمرار إلى تطوير كلياتها وبرامجها الأكاديمية وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجامعة تدعم باستمرار خطط التطوير والتحديث بكلياتها ومعاهدها ومراكزها البحثية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف أن الجامعة تواصل استكمال منظومة الجودة والاعتماد في مختلف قطاعاتها، بما يعزز سمعتها الأكاديمية وتنافسيتها العالمية، من خلال توفير الإمكانات اللازمة، ومواكبة أحدث النظم التعليمية والإدارية، وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية، بما ينسجم مع توجهات جامعات الجيل الرابع.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة نجلاء رأفت، عميدة كلية الآداب، عن اعتزازها بهذا الإنجاز، مؤكدة أنه ثمرة العمل الجماعي والتكامل بين جميع قطاعات الكلية، والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والأكاديمية، بما يحقق التحسين المستمر ويرتقي بالأداء المؤسسي.

وأضافت أن الكلية، بدعم من إدارة الجامعة، تواصل تطوير منظومتها الإدارية وفق رؤية ترتكز على الكفاءة والشفافية والاستدامة، مع تطبيق أعلى معايير الحوكمة والإدارة البيئية واستمرارية الأعمال، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية وإدارية متميزة تلبي احتياجات المستفيدين، وتواكب التطورات العالمية في إدارة مؤسسات التعليم العالي.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تواصل تنفيذ استراتيجيتها للتحول المؤسسي، من خلال التوسع في تطبيق نظم الجودة والاعتماد الدولي، ودعم الإصلاح الإداري، والتحول الرقمي، ورقمنة الخدمات والإجراءات، والاهتمام بتنمية الموارد البشرية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويحقق أهداف الجامعة الاستراتيجية ويرسخ مكانتها بين الجامعات الرائدة إقليميًا ودوليًا.