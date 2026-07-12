طبيية صحة نفسية تكشف مدى تأثير مباريات كأس العالم ومشاركة مصر على أولادنا وتربيتهم

أكدت الدكتورة ماريا رمسيس، دكتورة الصحة النفسية والباحثة التربوية، أن متابعة مباريات كأس العالم تمثل فرصة تربوية مهمة للأسرة، موضحة أن الأطفال يتعلمون من تصرفات الكبار أكثر مما يتعلمون من النصائح المباشرة، وهو ما يجعل أجواء التشجيع وسيلة فعالة لغرس القيم الإيجابية.

وقالت إن تجمع الأسرة لمشاهدة المباريات يعزز الترابط الأسري ويخلق ذكريات إيجابية راسخة لدى الأطفال، مشيرة إلى أن البطولة ساهمت في ترسيخ قيم الانتماء للوطن، والالتفاف حول هدف واحد، واحترام المنافس، والروح الرياضية، وتقدير المجهود حتى في حال عدم تحقيق الفوز.

وأضافت أن مشاعر الحزن والغضب بعد الخسارة تعد مشاعر طبيعية، لكن الأهم هو تعليم الأبناء كيفية إدارتها والتعبير عنها بصورة صحيحة، مؤكدة أن احترام المشاعر والتعلم من التجربة أفضل من إنكارها أو قمعها.

وأوضحت أن احتفاء المصريين بالمنتخب رغم عدم التتويج باللقب بعث رسالة تربوية مهمة للأجيال الجديدة، مفادها أن النجاح لا يقاس بالنتيجة النهائية فقط، وإنما بالاجتهاد وبذل أقصى ما يمكن، وهو ما يعزز الثقة بالنفس والإصرار على تحقيق الأهداف.

وشددت على ضرورة استثمار حالة الحماس التي خلقتها البطولة في تشجيع الأطفال على السعي وراء أحلامهم، وغرس قيم المسؤولية والانتماء والعمل الجاد، مؤكدة أن الرياضة يمكن أن تكون وسيلة فعالة لبناء الشخصية إلى جانب دورها الترفيهي.