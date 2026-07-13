تفاصيل أزمة انتقال تريزيجيه إلي الرياض

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن صفقة انتقال محمود حسن تريزيجيه إلى نادي الرياض السعودي باتت معلقة بين النجاح والفشل، رغم التوصل إلى اتفاق كامل بين جميع الأطراف بشأن البنود التعاقدية والقيمة المالية الخاصة بالصفقة.

وأوضح الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن إدارة الأهلي كانت قد منحت موافقة مبدئية على رحيل اللاعب، إلا أن تألق تريزيجيه خلال بطولة كأس العالم الأخيرة دفع مسؤولي النادي إلى إعادة النظر في القرار، وهو ما تسبب في تأخير إنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بالعقود.

وأضاف، أن التأخير أثار حالة من الاستياء داخل نادي الرياض السعودي، خاصة بعد الاتفاق على جميع التفاصيل، في ظل انتظار النادي السعودي حسم موقف اللاعب بشكل نهائي خلال الفترة الماضية.

وأشار، إلى أن تريزيجيه نفسه لا يرغب في الاستمرار داخل الأهلي، بعدما فوجئ بطلب من بعض مسؤولي النادي بإعادة النظر في راتبه وتخفيضه، وهو الأمر الذي اعتبره اللاعب انتقاصًا من حقه، خصوصًا أنه سبق وأن تنازل عن مبالغ مالية كبيرة من أجل إتمام انتقاله إلى الأهلي.

وأكد، أن اللاعب يمارس ضغوطًا في الوقت الحالي من أجل إنهاء العقود والسماح له بالانتقال إلى نادي الرياض، مشددًا على أن ما يتردد بشأن تمسك المدير الفني الحسين عموتة باستمرار تريزيجيه لا أساس له من الصحة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد أن السبب الرئيسي وراء تعطيل الصفقة يعود إلى رغبة إدارة الأهلي في الاحتفاظ باللاعب، خاصة مع احتمالية مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل، وهو ما جعل النادي يعيد تقييم موقفه من التفريط في أحد أبرز عناصره الهجومية.