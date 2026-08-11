الزمالك شايل سيفه.. تحدي الحرس القديم ورفض شروط نجومه

واصل نادي الزمالك خطواته الجريئة في إعادة ترتيب البيت الأبيض، بعدما اتخذ مجلس الإدارة عددًا من القرارات الحاسمة، رافضًا الخضوع لشروط عدد من نجوم الفريق، في إطار سياسة جديدة تستهدف فرض الانضباط وإعادة بناء الفريق.

ونجح الزمالك خلال الفترة الأخيرة في تحقيق عدد من الملفات المهمة، أبرزها:

تسوية 18 قضية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

الحصول على الرخصة الإفريقية للمشاركة في البطولات القارية.

للمشاركة في البطولات القارية. حسم لقب الدوري الممتاز للمرة الـ15 في تاريخ النادي.

في تاريخ النادي. العودة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

الإطاحة بجون إدوارد من منصب المدير الرياضي.

رفض شروط عبدالله السعيد بشأن استمراره مع الفريق.

بشأن استمراره مع الفريق. رفض شروط خوان بيزيرا وتمسك النادي بموقفه في ملف اللاعب.

وتمسك النادي بموقفه في ملف اللاعب. إنهاء عقود 8 لاعبين خلال الفترة الأخيرة، من بينهم 5 لاعبين شباب.

وتعكس هذه القرارات توجهًا واضحًا من إدارة الزمالك نحو فرض سياسة جديدة داخل الفريق، حتى لو تطلب الأمر الاستغناء عن أسماء بارزة أو الدخول في مواجهات مع بعض اللاعبين، بهدف بناء فريق أكثر استقرارًا وانضباطًا قبل انطلاق الموسم الجديد



