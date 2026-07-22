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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سبيس إكس تطلق 24 قمرًا صناعيًا لشبكة ستارلينك عبر صاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرغ

سبيس إكس
سبيس إكس
احمد الشريف

أطلقت شركة "سبيس إكس" (SpaceX) الأمريكية المتخصصة في تقنيات الفضاء صاروخها "فالكون 9" (Falcon 9) حاملاً على متنه 24 قمرًا صناعيًا جديدًا مخصصًا لشبكة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" (Starlink)، وذلك من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في ولاية كاليفورنيا.

تفاصيل عملية الإطلاق الفضائي ومسار الصاروخ 

وبحسب ما ذكره موقع "سبيس فلايت ناو" (Spaceflight Now) المتخصص في متابعة البث المباشر وأخبار الفضاء، انطلق الصاروخ Falcon 9 من مجمع الإطلاق الفضائي 4 الشرق (SLC-4E) الواقع في قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية. وذكر الموقع في تقريره الصادر اليوم أن عملية الإطلاق تمت وفق الجدول الزمني المحدد لتعزيز التغطية العالمية للإنترنت.

وأوضح التقرير الفني أن المرحلة الأولى من الصاروخ انفصلت بنجاح عقب الدفع الابتدائي، لتنفذ هبوطًا عموديًا دقيقًا على متن سفينة استعادة الصواريخ غير المأهولة التابعة للشركة والمستقرة في المحيط الهادئ، مما يمثل استكمالًا لاستراتيجية الشركة القائمة على إعادة استخدام معززات الصواريخ لتخفيض التكاليف التشغيلية.

خصائص الحصيلة الجديدة لشبكة أقماري ستارلينك 

وأفادت البيانات الإخبارية الواردة في التقرير بأن المجموعة الجديدة المكونة من 24 قمرًا صناعيًا تنتمي إلى الجيل المحدث من أجهزة ستارلينك المجهزة بتقنيات الاتصال الليزري بين الأقمار الصناعية، مما يتيح لنقل البيانات بسرعات عالية وتقليل أزمنة التأخير للمستخدمين في المناطق النائية والرحلات الجوية والبحرية.

وتسهم هذه الدفعة المحدثة في توسيع السعة النطاقية للشبكة العالمية لدعم الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت الفضائي، حيث تعمل الأقمار الصناعية فور انفصالها عن المرحلة الثانية للصاروخ على نشر ألواحها الشمسية والتوجيه الذاتي للوصول إلى مدارها التشغيلي المحدد حول الأرض.

التوسع التشغيلي ومستقبل الرحلات الفضائية لشركة سبيس إكس 

وأشار التقرير الإخباري لموقع Spaceflight Now إلى أن هذه المهمة تسجل رقمًا جديدًا في سلسلة إطلاقات سبيس إكس المتواصلة خلال العام الحالي، ضمن جهود الشركة لتكثيف رحلات النقل الفضائي التجاري وبناء الشبكة المدارية وتوفير التغطية للملاحة الجوية والبحرية حول العالم.

ولم تسجل فرق المتابعة الفنية للرحلة أي معوقات برمجية أو مناخية أثناء عملية العد التصاعدي والتنفيذ الميداني؛ إذ أكدت بيانات التتبع وصول الحمولة كاملة إلى مدارها الأولي بنجاح، بانتظار إجراء الاختبارات البرمجية للتأكد من كفاءة الربط اللاسلكي مع المحطات الأرضية.

سبيس إكس SpaceX Starlink ستارلينك

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