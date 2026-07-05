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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أمازون تقترب من الإطلاق الرسمي لمشروع "كويبر" لتوفير الإنترنت الفضائي

أمازون
أمازون
احمد الشريف

تستعد شركة أمازون الأمريكية العملاقة لتدشين مرحلة تجارية تاريخية ستقلب موازين سوق الاتصالات اللاسلكية العابرة للقارات.

وأكدت التقارير اللوجستية الصادرة لعام 2026، اقتراب ذراع الفضاء للشركة من الإطلاق الرسمي والكامل لمشروع "كويبر" (Project Kuiper) لنشر شبكات الإنترنت الفضائي، مستهدفة كسر احتكار منظومة "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" صامتاً ومن قلب المدارات الأرضية المنخفضة.

تفكيك عتاد "Project Kuiper"  

تستهدف المعمارية الهندسية المتطورة لأقمار أمازون سحق الفجوات الرقمية وتأمين تغطية اتصالات فائقة السرعة للمناطق النائية. 

وتمنح البيانات التشغيلية لعام 2026 محطات الاستقبال الأرضية وأجهزة المودم المنزلية المحدثة صلاحية معالجة دفقات البيانات بنسبة توافق واجهي واستقرار بلغت 100%، مما يتيح تسييل سرعات فائقة للإنترنت وتوفير بدائل اتصالات معاصرة تضع معايير جديدة للمنافسة عتادياً وسوفت وير.

بروتوكولات معالجة الإشارات  

تمنح أمازون منظومتها الفضائية شفرات توجيه متطورة تتولى أتمتة نقل البيانات بين الأقمار والمحطات الثابتة في أجزاء من الثانية دون إجهاد الرقاقات. 

وحرص مبرمجو النواة بالشركة على تهيئة بروتوكولات حوسبة معاصرة تحمي اللوحة الأم لأجهزة الاستقبال المنزلية والمعالج المركزي من السخونة المفرطة اللحظية أثناء طقس الاستخدام الكثيف، مما يمنع النزيف الحراري لكيميائيات الدوائر صامتاً ويضمن استدامة الطاقة.

آفاق اقتصادية وتنظيمية يترقبها 

تفتح الانفراجة المرتقبة في سوق الإنترنت الفضائي العالمي آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها قطاع الاتصالات بمصر لعام 2026. 

ويرى مراجعو الأنظمة محلياً أن زيادة خيارات الشبكات السحابية يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يربطون إدارة وتسييل مشاريعهم الرقمية بالأسواق المحلية بقوة واستقرار البنية التحتية للشبكات وبدون أي تعقيد واجهي.

أمازون أمازون الأمريكية Project Kuiper

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