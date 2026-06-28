قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق مصطفى: حسام حسن يسير على نهج الجوهري.. وتريزيجيه الأنسب لتعويض صلاح
رضا شحاتة: مرموش يمتلك إمكانيات هائلة.. لكنه لم يظهر أفضل ما لديه
الأرصاد تُطلق تحذيرًا.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباحًا ونصائح مهمة لتجنب الحوادث
بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن إمتحانات الثانوية العامة | تفاصيل
مفاجأة في وفاة طالبة الثانوية العامة خلال امتحان اللغة العربية بالشرقية
تسرب غاز الكلور.. ننشر أسماء المصابين فى حادث محطة مياه الرملة ببنها
المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم
وفاة جمال عبد الناصر نجم المصارعة وبطل الأولمبياد
سموتريتش: إصراري على استمرار الحرب منع التفاوض مع حماس على رهينة تلو الآخر
وزير الخارجية: دعم الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد للمواقف المصرية
وفاة طالب بالثانوية العامة في بورسعيد.. والتعليم ترد
في لجان ثانوية قنا.. ضبط 120سماعة غش مخبأة داخل مساطر ومجات ومناديل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أمازون تكشف عن الجيل الجديد من مركبات Zoox ذاتية القيادة

مركبات Zoox ذاتية القيادة
مركبات Zoox ذاتية القيادة
كريم عاطف

أعلنت شركة أمازون عن النسخة الأحدث من مركبات Zoox ذاتية القيادة، في خطوة تعكس استعدادها للتوسع داخل السوق الأمريكية وإطلاق خدمة النقل المدفوعة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها لمنافسة الشركات العاملة في قطاع سيارات الأجرة الروبوتية.

وشهدت المركبة الجديدة مجموعة من التحديثات التي تستهدف تحسين تجربة الركاب، أبرزها تزويد المقصورة بشاشات لمس أكثر تطور، ومقاعد ومساند رأس بتصميم يوفر راحة أكبر، إلى جانب نظام يساعد على اكتشاف الأغراض المنسية مثل الهواتف المحمولة والمفاتيح داخل السيارة بسهولة.

كما أجرت الشركة تعديلات على العواكس الضوئية ثنائية الاتجاه، من خلال زيادة حجمها وإعادة توزيعها، بما يتيح لمستخدمي الطريق ورجال الشرطة والركاب التعرف بسهولة على مقدمة المركبة ومؤخرتها، ما يعزز مستويات السلامة أثناء التشغيل.

وتأتي هذه التحديثات بالتزامن مع استعداد Zoox لتوسيع نطاق خدماتها في عدد من الولايات الأمريكية، بينما تواصل استكمال الموافقات التنظيمية المطلوبة لإطلاق خدمة النقل التجارية على نطاق واسع.

وتوفر الشركة حاليا رحلات تجريبية مجانية في أجزاء من مدينتي لاس فيجاس وسان فرانسيسكو، كما بدأت تشغيل محدود في ميامي وأوستن، إلى جانب مواصلة اختبار مركباتها في مدن أمريكية أخرى.

وتتميز مركبات Zoox بتصميم مختلف عن السيارات التقليدية، إذ لا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات، وتعتمد على أربعة مقاعد متقابلة، بما يمنح الركاب تجربة أقرب إلى وسائل النقل الجماعي الحديثة.

وأكدت الشركة أن هذه النسخة تمثل النموذج الإنتاجي النهائي الذي سينضم إلى أسطولها خلال العام الجاري، بالتزامن مع بدء الإنتاج التجاري في مصنعها بمنطقة خليج سان فرانسيسكو، والذي يستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف مركبة سنويا عند التشغيل الكامل.

شركة أمازون مركبات Zoox مركبات Zoox ذاتية القيادة السوق الأمريكية مركبات ذاتية القيادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

مواجهات دور الـ 32 بكأس العالم

الطريق كاملًا .. مواجهات دور الـ32 في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

المتهم

نط من الشباك.. القبض على شخص تحرش بطالبة داخل ميكروباص بسوهاج

المتهم

سقط عاطل سرق دراجة نارية في سوهاج

اسعاف

إصابة شاب فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بقنا

بالصور

المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

أحمد عصام السيد ينافس في السينمات بفيلمين جديدين: "شمشون ودليلة" و"ابن مين فيهم"

أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

فيديو

الحسن عادل

أغنية "إحنا الأبطال" لـ الحسن عادل تتصدر ترند رقم واحد على يوتيوب

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد