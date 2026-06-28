أمازون تكشف عن الجيل الجديد من مركبات Zoox ذاتية القيادة

أعلنت شركة أمازون عن النسخة الأحدث من مركبات Zoox ذاتية القيادة، في خطوة تعكس استعدادها للتوسع داخل السوق الأمريكية وإطلاق خدمة النقل المدفوعة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها لمنافسة الشركات العاملة في قطاع سيارات الأجرة الروبوتية.

وشهدت المركبة الجديدة مجموعة من التحديثات التي تستهدف تحسين تجربة الركاب، أبرزها تزويد المقصورة بشاشات لمس أكثر تطور، ومقاعد ومساند رأس بتصميم يوفر راحة أكبر، إلى جانب نظام يساعد على اكتشاف الأغراض المنسية مثل الهواتف المحمولة والمفاتيح داخل السيارة بسهولة.

كما أجرت الشركة تعديلات على العواكس الضوئية ثنائية الاتجاه، من خلال زيادة حجمها وإعادة توزيعها، بما يتيح لمستخدمي الطريق ورجال الشرطة والركاب التعرف بسهولة على مقدمة المركبة ومؤخرتها، ما يعزز مستويات السلامة أثناء التشغيل.

وتأتي هذه التحديثات بالتزامن مع استعداد Zoox لتوسيع نطاق خدماتها في عدد من الولايات الأمريكية، بينما تواصل استكمال الموافقات التنظيمية المطلوبة لإطلاق خدمة النقل التجارية على نطاق واسع.

وتوفر الشركة حاليا رحلات تجريبية مجانية في أجزاء من مدينتي لاس فيجاس وسان فرانسيسكو، كما بدأت تشغيل محدود في ميامي وأوستن، إلى جانب مواصلة اختبار مركباتها في مدن أمريكية أخرى.

وتتميز مركبات Zoox بتصميم مختلف عن السيارات التقليدية، إذ لا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات، وتعتمد على أربعة مقاعد متقابلة، بما يمنح الركاب تجربة أقرب إلى وسائل النقل الجماعي الحديثة.

وأكدت الشركة أن هذه النسخة تمثل النموذج الإنتاجي النهائي الذي سينضم إلى أسطولها خلال العام الجاري، بالتزامن مع بدء الإنتاج التجاري في مصنعها بمنطقة خليج سان فرانسيسكو، والذي يستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف مركبة سنويا عند التشغيل الكامل.