المقاولون العرب يحسم اتفاقه مع الفلسطيني أنس بن عودة

نجح نادي المقاولون العرب في التوصل لاتفاق مع الجناح الفلسطيني أنس بن عودة، لاعب شباب الأردن السابق، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ناديه.

وأنهى مسؤولو المقاولون العرب كافة الاتفاقات مع اللاعب، ويتبقى فقط توقيع العقود الرسمية واستخراج تأشيرة الدخول تمهيدًا لانضمامه إلى تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويشغل أنس بن عودة مركز الجناح الأيمن، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي طوباس، قبل أن ينتقل إلى الأمعري، ثم خاض تجارب مع الظاهرية الرياضي والأهلي الأردني والأخضر الليبي، قبل أن يستقر في صفوف شباب الأردن.

وخلال الموسم المنقضي، شارك اللاعب في 18 مباراة بقميص شباب الأردن، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا آخر، مقدمًا مستويات لافتة ساهمت في جذب اهتمام عدد من الأندية.

وأنهى شباب الأردن منافسات الدوري الأردني في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بينما يسعى المقاولون العرب لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة استعدادًا لخوض تحديات الموسم المقبل.