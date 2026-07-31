اقتصاد منطقة اليورو يسجل نمواً مفاجئاً بفضل الذكاء الاصطناعي واستقرار الاستهلاك

أ ش أ

حقق اقتصاد منطقة اليورو نمواً غير متوقع بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مضاعفاً التوقعات (0.2%)، بحسب بيانات "يوروستات".

وسجلت المنطقة - التي تضم 21 دولة - نمواً قياسياً بنسبة 3.9% نتيجة استثمارات الشركات العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، تلتها إسبانيا (0.7%)، بينما حققت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا نمواً بنسبة 0.2%.

وجاء النمو مدعوماً بزيادة إنفاق الشركات على البنية التحتية الرقمية، وثبات استهلاك العائلات، إلى جانب الاستثمارات الحكومية.

رغم النتائج الإيجابية، يحذر المحللون من مخاطر ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدين أن النمو الحقيقي لغالبية دول التكتل ما يزال متواضعاً (نحو 0.25%) عند استبعاد أرقام إيرلندا الاستثنائية.