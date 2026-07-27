شوقي غريب: أعمل على 4 ملفات مهمة في الفترة الحالية

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، بدأ مهام عمله مبكرًا داخل الجبلاية.

وقال حتحوت، عبر برنامج "مودرن سبورتس" على قناة "مودرن"، إن شوقي غريب أكد، في تصريحات خاصة للبرنامج، أنه يعمل حاليًا على أربعة ملفات مهمة.

وأضاف حتحوت أن الملف الأول يتعلق بالدورات التدريبية لمدربي الدوري الممتاز، موضحًا أن جميع المدربين سيحصلون على الرخصة "برو" خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.

وأشار شوقي غريب إلى أنه سيتواصل مع علاء نبيل، المدير الفني السابق للاتحاد، للتعرف على الملفات التي تم إنجازها، وتلك التي لم تُستكمل، من أجل مواصلة العمل عليها واستكمال ما بدأه.

وعن باقي الملفات، أوضح غريب أنه سيولي اهتمامًا بملف الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، خاصة منتخب الناشئين بقيادة حسين عبد اللطيف، الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم في قطر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، نافيًا الاستقرار على اسم معين لتولي قيادته في الوقت الحالي.

واختتم غريب تصريحاته بالتأكيد أن ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية يعد من أبرز الملفات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تألق هيثم حسن مع منتخب مصر مؤخرًا، مشيرًا إلى سعيه لتطبيق تجربة مشابهة لما قامت به منتخبات المغرب وتونس والجزائر.