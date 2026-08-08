تنسيق أمني وتنفيذي كامل.. الوادي الجديد تستعد للموجة 30 لإزالة التعديات

عقد عدلي أبو عقيل، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بشأن رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية، وإدراج جميع حالات التعدي المستهدفة ضمن أعمال الموجة.

حضر الاجتماع العميد حسام الدين عطوة، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز، وممثلو الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، حيث جرى استعراض خطة العمل وآليات التنسيق بين مختلف الجهات لضمان تنفيذ قرارات الإزالة، مع توفير المعدات والأطقم الفنية اللازمة لإنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد سكرتير عام المحافظة أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، والانتهاء من جميع التجهيزات قبل انطلاق أعمال الموجة، مع الالتزام بالدقة في حصر الحالات المستهدفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع صور التعدي على أراضي الدولة.

وشدد سكرتير عام الوادي الجديد، على استمرار المتابعة الميدانية اليومية، والتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ جديدة في مهدها، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، حفاظًا على حقوق الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون واسترداد حق الشعب.

وتأتي أعمال الموجة الـ30 ضمن جهود الدولة المتواصلة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات، من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن حماية مقدرات الدولة وتعزيز الانضباط وتحقيق التنمية المستدامة.