برلماني : وصول الاحتياطي الأجنبي لـ56.3 مليار دولار رسالة ثقة في الاقتصاد المصري

أشاد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، بارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، معتبرًا أن هذا المستوى يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وأوضح العطار في تصريحات خاصة أن الاحتياطي الأجنبي يمثل أحد أهم أدوات الدولة في تأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية والوفاء بالالتزامات الخارجية ومواجهة الضغوط الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مشيرًا إلى أن استمرار تحسن موارد النقد الأجنبي يؤكد أهمية تنويع مصادر العملة الصعبة وعدم الاعتماد على مصدر واحد.

دعم تحويلات المصريين بالخارج

وأكد أن دعم تحويلات المصريين بالخارج واستقرار عائدات قناة السويس، إلى جانب زيادة الصادرات وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات، من شأنه تعزيز الاحتياطي خلال الفترة المقبلة.

مشددا على ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التي تستهدف زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية ودعم الإنتاج المحلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.