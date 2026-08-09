إيران وعُمان تتفقان على الخصائص الجغرافية لمسارات الملاحة في مضيق هرمز

توصلت إيران وسلطنة عُمان إلى تفاهم بشأن الخصائص الجغرافية لمسارات الملاحة في مضيق هرمز، ضمن المباحثات الجارية بين الجانبين حول تنظيم حركة الملاحة في المضيق الحيوي.

ويُعد الاتفاق على تحديد المسارات والخصائص الجغرافية لها خطوة مهمة في مسار التفاهمات، إذ يهدف إلى وضع إطار واضح لحركة السفن، بما يسهم في تقليل المخاطر وضمان مرور الملاحة التجارية بصورة أكثر انتظامًا.

وتأتي هذه التطورات في وقت يحظى فيه مضيق هرمز باهتمام دولي كبير، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والتجارة العالمية، وأي اضطراب في حركة الملاحة عبره يمكن أن ينعكس على أسواق النفط وحركة الشحن الدولية.

ومن المنتظر أن تركز المباحثات المقبلة على استكمال التفاصيل الفنية والعملية المرتبطة بالممرات البحرية، إلى جانب القضايا العالقة المتعلقة بتنظيم حركة السفن وضمان سلامة الملاحة.

ويعكس التوصل إلى هذا التفاهم استمرار المسار الدبلوماسي بين طهران ومسقط، مع سعي الجانبين إلى الوصول إلى ترتيبات تضمن استمرار الملاحة في المضيق وفق تفاهمات واضحة.