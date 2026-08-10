برلماني: ضحية التجمع كان فاتح بيته للقاتل لكنه قتله ببشاعة

قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب وصديق أسامة ضحية حادث منطقة التجمع الخامس، إنّه صديق لأسامة منذ 30 عاما، موضحًا: "كان شابا جميلا ومحترما وبشوشا، ومن تعامل معه يعرف ذلك جيدا".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة "النهار": "شقّ طريقه بنظافة وكفاح مع زوجته، وأصبح لديه مشروع، لكننا جميعا فوجئنا بالقبح الشديد والشر الشديد الذي يجب مواجهته بكل حسم وقوة".

وتابع: "مواجهة القاتل ليس حق أسامة فقط، ولكن حق المجتمع وكل أسرة أسامة.. أسامة كان فاتح له بيته، لكنه قتله وأسرته ببشاعة".

وأردف: "يجب أن يكون للمجتمع وقفة، وأشكر وزارة الداخلية على استجابتها وسرعة تعاملها في القبض عليه، وكل ما فعلته أمر محترم تُشكر عليه.. مفيش حاجة هترجع البسمة، ولكن جزء من الراحة النفسية للأسرة والمصريين كلهم إنهم يبقوا عارفين إن مفيش حد هيفلت".