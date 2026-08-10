صديق ضحية حادث التجمع: إن شاء الله حق أسامة هيرجع .. والقانون سيطبق على القاتل

قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب وصديق أسامة ضحية حادث التجمع، إنّ سرعة إلقاء القبض على القاتل تعني أن القانون سيطبق بكل حذافيره، ومَن يخرج عن القانون سيتعرض لأقصى عقوبة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة "النهار: "القاتل نفذ ما فعله عن سبق الإصرار والترصد، أما أسامة فقد كان شخصا بسيطا جدا وجدع وشهم، ومكنش بيرد حد يسأله عن حاجة وبيساعد الكل، ولكن القاتل استغل هذا واستدرجه وسرق المفاتيح، ثم قتل زوجته وابنتيهما في السيارة".

وتابع: "وعندما رجع إلى منزل أسامة لم يستطع سرقة البيت، لكنه غادره وعزم على العودة إلى المنزل مرة أخرى عندما وجد حارس العقار، وتم القبض عليه".

وأردف: "بإذن الله.. حق أسامة وأمل هيرجع"، لترد عليه الإعلامية لميس الحديدي مؤيدة كلامه، وقالت: "ده حقنا كلنا، والمجتمع لا يمكن أن يقبل تكرار هذه الجرائم، وأن تنهار الأسرة بهذا الشكل".