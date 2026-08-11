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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة التنمية الصناعية تطرح 8 رخص لإنتاج البيليت بطاقة 2.8 مليون طن سنويًا

حديد
حديد
ولاء عبد الكريم

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 8 رخص جديدة لتصنيع منتجات الحديد والصلب، وتحديدًا مربعات الصب المستمر «بيليت»، بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 2.8 مليون طن سنويًا، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الذي أعلن مؤخرًا عن الطرح الاستراتيجي بهدف توفير خامات التصنيع اللازمة للمصانع الوطنية.

ويأتي الطرح في إطار رؤية وزارة الصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة في قطاع الحديد والصلب، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتوفير مدخلات الإنتاج للمصانع وتقليل الاعتماد على الواردات.

زيادة الإنتاج المحلي

وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الطرح يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية من مربعات البيليت، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية لمصانع الدرفلة الوطنية، وتعميق الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية وتعزيز تنافسية الاستثمارات في صناعة الحديد والصلب بالسوق المصرية.

وأوضحت أن الطرح يتضمن 4 رخص بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنويًا للرخصة الواحدة، إلى جانب 4 رخص أخرى بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويًا للرخصة الواحدة، بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 2.8 مليون طن سنويًا.

 

تعزيز التكامل الصناعي

وأشارت ناهد يوسف إلى أن الهيئة تعمل وفق توجيهات وزير الصناعة على تعزيز التكامل الصناعي داخل قطاع الصناعات المعدنية، من خلال تشجيع الاستثمارات في الصناعات الأساسية والمغذية، بما يضمن استدامة توفير مدخلات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي.

وأكدت التزام الهيئة بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الراغبين في الدخول إلى هذا القطاع الاستراتيجي، وتقديم التيسيرات اللازمة لجذب استثمارات جديدة ودعم التوسع في القدرات الإنتاجية المحلية.

مواعيد سحب كراسات الشروط

ودعت رئيسة الهيئة الشركات الراغبة في التقدم للطرح إلى سحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة الرئيسي بالتجمع الخامس، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 20 أغسطس 2026.

وحددت الهيئة يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 موعدًا لتقديم العروض، في تمام الساعة 12 ظهرًا، مع التأكيد على أنه لن يتم الالتفات إلى أي طلبات سبق تقديمها إلى الهيئة بهذا الشأن قبل هذا الطرح.

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