13% للمحافظات الحضرية و6% للحدودية من تمويلات المشروعات في خطة التنمية

كشفت بيانات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن توزيع تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مختلف أقاليم الجمهورية.

وبلغت حصة المحافظات الحضرية نحو 13% من إجمالي التمويل، بينما حصلت المحافظات الحدودية على نحو 6%.

ووفقا للخطة، فإنه استنادًا إلى نتائج جهاز تنمية المشروعات خلال عام 2025، محافظات الوجه القبلي استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل بنسبة بلغت 47% من إجمالي التمويل الممنوح، من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستويات الدخل والحد من الفجوات التنموية بين الأقاليم المختلفة.

محافظات الوجه البحري

وأظهرت بيانات الخطة، أن محافظات الوجه البحري جاءت في المرتبة الثانية بحصولها على 34% من إجمالي التمويل، بينما استحوذت المحافظات الحضرية على 13%، في حين بلغت حصة المحافظات الحدودية 6%.