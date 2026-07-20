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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يسرّعان تقنين أوضاع شق الثعبان.. 127 عقدًا خلال 4 أشهر ودعوة للمستثمرين لاستكمال الإجراءات

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم



سلّم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، 40 عقدًا لتقنين أوضاع المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية، في خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية وتعزيز مناخ الاستثمار، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والأستاذ سيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت بالغرفة التجارية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة ومحافظة القاهرة.
 

وأكد وزير الصناعة أن المرحلة الحالية تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير منطقة شق الثعبان، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة تستهدف إحداث نقلة نوعية بالمنطقة، من خلال توفير الدعم الفني للمصنعين، وزيادة القيمة المضافة لمنتجات الرخام والجرانيت، بما يعزز تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية.
وأوضح أن الوزارة تواصل التنسيق مع محافظة القاهرة لمتابعة سير العمل داخل المنطقة ورصد التحديات على أرض الواقع، سواء المتعلقة بالتراخيص أو البنية التحتية أو الخدمات العامة، والعمل على معالجتها بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار، لافتًا إلى أن الوزارة تتحرك بالتوازي لمعالجة ملف المحاجر عبر دراسة البيانات والاستماع إلى مطالب المستثمرين، تمهيدًا لاتخاذ خطوات عملية لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع.
وأشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين على تقنين أوضاعهم يعكس رغبة حقيقية في العمل تحت مظلة القانون، مؤكدًا أن الدولة تدعم المنشآت الجادة وتسعى إلى دمجها في المنظومة الرسمية، داعيًا باقي المستثمرين إلى سرعة استكمال إجراءات التقنين للاستفادة من التيسيرات المتاحة.
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة نجحت في تسليم 127 عقدًا لتقنين أوضاع المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان خلال الأشهر الأربعة الماضية، في إطار تنفيذ خطة الدولة لدعم الاستثمار وتحقيق الاستقرار القانوني للمنشآت الصناعية.
وأكد المحافظ استمرار المحافظة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات التقنين وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، بما يضمن توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، ويعزز من مكانة منطقة شق الثعبان باعتبارها إحدى أكبر المناطق الصناعية المتخصصة في صناعة وتصدير الرخام والجرانيت، داعيًا أصحاب المصانع والورش إلى سرعة الاستفادة من التيسيرات التي توفرها الدولة واستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم.

الصناعة شق التعبان تقنين أوضاع

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