قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين الهجمات الإيرانية على البحرين والأردن والكويت
عميد طب طنطا: قدمنا الخدمات الصحية للسيدة المصابة بالإيدز
مصرع شخصين وإصابة 36.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب ربع نقل بصحراوي ملوي في المنيا
وزارة الصحة تنظم ورشتي عمل لتعزيز قدرات الكوادر في اقتصاديات الصحة والاستثمار
كيفية استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونيا
ضابط إدراك المأموم صلاة الجمعة.. دار الإفتاء تكشف عنه
لحماية الثروة الحيوانية.. «الزراعة» تنفذ أكثر من 21 ألف زيارة ميدانية خلال يونيو
الصحة: مركز أورام دمنهور يحصل على الاعتماد الكامل من GAHAR
ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء إطلاق نار في قرية تل بالضفة الغربية
شهود عيان يروون لحظة غرق الصغيرة كارما في القناطر الخيرية
التموين تتيح تحديث بيانات تظلمات الدعم عبر 500 مكتب بريد بدءًا من اليوم
مصر تدين الهجمات الإيرانية على البحرين والأردن والكويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الشرقية يترأس اجتماع مديري الإدارات الصحية لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

ترأس الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة نشوى محمود مدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، ومديري الإدارات الفنية بالإدارة العامة للطب الوقائي والرعاية الأساسية بالمديرية، ومديرة وحدة المراجعة الفنية والإكلينيكية، ومراقب اول المديرية، والمراقبين الصحيين بالمديرية، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، ومتابعة مؤشرات الأداء بمختلف الإدارات الصحية، والوقوف على أبرز التحديات ووضع آليات التعامل معها، بما يضمن استمرار تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور بهاء أبوشعيشع على حرص الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على المتابعة المستمرة لكافة الإدارات الصحية، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بتنفيذ توجيهات وخطة وزارة الصحة والسكان بكفاءة، لتحقيق المستهدفات وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما تناول الاجتماع استعراض خطة عمل إدارة مكافحة الأمراض المعدية، والتي شملت عرض التحديثات بالدليل الإرشادي للعمل بمكاتب الصحة، ومؤشرات الأداء في التطعيمات عن النصف الأول من عام ٢٠٢٦، ومتابعة أرصدة الأمصال بالإدارات الصحية والمستشفيات، وتقييم العمل بعيادات العقر، ومتابعة ترصد الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية، ومتابعة القادمين من الخارج، والتأكيد على تفعيل فرق الانتشار السريع بالإدارات الصحية للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

كما أكد الدكتور وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والالتزام بتنفيذ خطة المديرية خلال الفترة المقبلة بكفاءة عالية، وسرعة تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يحقق رؤية الوزارة في الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً مؤشرات الأداء الخاصة بإدارة الوبائيات والترصد عن النصف الأول من عام ٢٠٢٦، إلى جانب مراجعة مستهدفات إدارة صحة البيئة، ومتابعة أعمال عينات المياه، وخطة العمل الجشني الشهرية، والتأكد من توافر المستلزمات اللازمة، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء بإدارة الصحة المهنية وأبرز الملاحظات والعمل على تلافيها، وفيما يخص قطاع الرعاية الأساسية، تم مناقشة جهود الإدارات الصحية في الحفاظ على نسبة استمرارية الثقة بوحدات ومراكز الرعاية الأولية، مع التأكيد على استمرار رفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى معدلات الجودة في تقديم الخدمات الصحية، كما تم فتح باب المناقشة لعرض المقترحات وأبرز الموضوعات التي من شأنها دعم وتطوير منظومة العمل خلال المرحلة المقبلة.

بالشرقية الشئون الصحية مديرية الشئون الصحية الإدارات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

وزير التربية والتعليم

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

منتخب الارجنتين

مطالب جماهيرية بإعادة نهائي كأس العالم بعد خسارة الأرجنتين

تنسيق الجامعات 2026

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

الاهلي

كواليس ودية الأهلي أمام النصر

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على عائلة ويعتقل فلسطينيين في بلدة الطور بالقدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على عائلة ويعتقل فلسطينيين في بلدة الطور بالقدس

صاروخ إيراني

الحرس الثوري يعلن تدمير منظومة دفاع جوي من طراز باتريوت ومنطاد تجسس أمريكي في أربيل

رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية البريطاني يبحثان تعزيز العلاقات وجهود خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة

رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية البريطاني يبحثان تعزيز العلاقات وجهود خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة

بالصور

وداعا حبيبة الملايين.. هوندا توقف إنتاج أشهر سياراتها

هوندا
هوندا
هوندا

جبل الفأس.. حصن إيران النووي في الجبال

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

شاهد لامبورجيني هوراكان مخصصة للطرق الوعرة بقوة 800 حصان

لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان

فيديو

مأساة بسبب التجميل

كانت بتعمل عملية.. وفاة مؤثرة شهيرة داخل عيادة تجميل

لغز فتاة بني سويف

بسبب قصة حب.. هايدي الشابوري تكشف كواليس احتجازها داخل مصحة نفسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد