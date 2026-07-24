مصطفى بكري : عبدالناصر حفظ البلاد وحررها من الاستعمار

علق الإعلامي مصطفى بكري، على ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، قائلا كان أبي رحمه الله عليه يتابع خطاب جمال عبدالناصر ونحن جميعا نحاوطه للاستماع لخطاب البطل، متابعا: عبدالناصر كام دائما يعلي من شاء الإنسان ويقف بجواره، منحاز إلى الأغلبية التي هانت من الظلم والقهر.

وأضاف خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، الزعيم جمال عبدالناصر سعى إلى بناء والتعليم المجاني والتحرر الوطني وتأمين قناة السويس وتكوين جيش قوي، وعليه حرب الاستنزاف وانتصار 56.

واسترسل: جمال عبدالناصر حبيب الملايين وسيظل حبيب الملايين، ولولا عبد الناصر لما تعلمنا وحصلنا على استقلالنا وطرد العدو.

ووجه حديثه المواطنين قائلا: على الجميع معرفة كيف نجح وتمكن عبدالناصر من حماية مصر من الجفاف والسيول من خلال إنشاء السد العالي وكيف حررها من الاستعمار.