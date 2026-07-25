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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لليوم الثاني.. استمرار غلق 3 شواطئ مفتوحة بمرسى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج

ارتفاع الأمواج بمطروح
ارتفاع الأمواج بمطروح
ايمن محمود

أعلنت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم، استمرار غلق عدد من الشواطئ المفتوحة لليوم الثاني على التوالي، بسبب استمرار ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمصطافين.

3 شواطى مغلقة

وأوضحت رئاسة المدينة، أن قرار منع السباحة لا يزال ساريًا على شواطئ الأبيض، وأم الرخم، وعجيبة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات مسؤولي الشواطئ وعدم النزول إلى البحر حتى استقرار الأحوال البحرية.

شواطي امنه

وفي المقابل، تستقبل الشواطئ الآمنة المصطافين بصورة طبيعية، وتشمل روميل، والنخيل، والبسنت، ومطروح العام، والعوام، والليدو، والمنطقة المخصصة للسباحة بشاطئ الغرام، وسط انتشار لفرق الإنقاذ لمتابعة الحالة وتأمين رواد الشواطئ.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، أن متابعة حالة البحر تتم بشكل مستمر على مدار اليوم، بالتنسيق مع مسؤولي الشواطئ وفرق الإنقاذ، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للتغيرات في حالة الأمواج.

ودعت رئاسة المدينة المواطنين وزائري المحافظة إلى الالتزام بالرايات التحذيرية وتعليمات رجال الإنقاذ، وعدم المجازفة بالنزول إلى الشواطئ المغلقة أو السباحة خارج المناطق المخصصة، حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات بشأن إعادة فتح الشواطئ فور تحسن الأحوال البحرية.

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