نتنياهو يفتح جبهة اتهامات جديدة: الصين دعمت برنامج الصواريخ الإيراني

اتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصين بتقديم دعم غير مباشر لإيران في مجال تصنيع الصواريخ، مشيرًا إلى أن ذلك يتم عبر تزويد طهران بمكونات تستخدم في تطوير هذا البرنامج.

وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": “لقد قدمت الصين قدرًا معينًا من الدعم لإيران، تحديدًا فيما يتعلق بمكونات ضرورية لتصنيع الصواريخ، ولا أستطيع الخوض في تفاصيل أكثر، وهذا لا يرضيني”.

وفي المقابل، كانت وزارة الدفاع الصينية قد نفت في وقت سابق، خلال أبريل الماضي، هذه الاتهامات، مؤكدة أنها “لم تنخرط في أي أنشطة من شأنها تأجيج الصراعات أو دعم أطراف عسكرية في المنطقة”.

وفي السياق ذاته، قال نتنياهو إن “سقوط النظام الإيراني قد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط بشكل كامل”، مرجحًا أن ينعكس ذلك على نفوذ حلفاء طهران في المنطقة، مثل حزب الله وحماس والحوثيين.

وأضاف أن “إسقاط النظام الإيراني ممكن، لكن توقيته غير قابل للتنبؤ”، مشددًا على أن مستقبل النظام “لا يزال مفتوحًا على كل الاحتمالات في ظل التطورات الحالية”.

وتحدث نتنياهو أيضًا عن وجود “عمليات مراقبة واستخبارات دقيقة”، دون الكشف عن تفاصيل، مؤكدًا أنه يلتزم الصمت عندما تقتضي الضرورة الأمنية ذلك.

كما علّق على التوترات الإقليمية، معتبرًا أن “التصعيد مع إيران كشف هشاشة الوضع في المنطقة”، مشيرًا إلى أن مخاطر إغلاق مضيق هرمز باتت أكثر حضورًا في الحسابات الدولية، في ظل التحذيرات المتزايدة من تداعيات أي مواجهة هناك.