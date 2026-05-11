ترامب يضغط على الصين للمساعدة في إنهاء الصراع مع إيران

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم ممارسة ضغوط على الصين لدفعها للمساعدة في التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع مع إيران، في إطار تحركات دبلوماسية متسارعة لاحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة.

وبحسب المسؤولين، فإن إدارة ترامب ترى أن أي انفراج في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين قد ينعكس مباشرة على الملف الإيراني، معتبرة أن أزمة مضيق هرمز ستصبح “قضية ثانوية” بمجرد بدء محادثات تجارية مباشرة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج.

وصعدت وسائل إعلام إيرانية من لهجتها تجاه المقترح الأمريكي الأخير، معتبرة أنه “يرقى إلى مستوى رضوخ إيران لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبالغ فيها”، في وقت كشفت فيه تفاصيل الرد الإيراني الذي تضمن شروطاً سياسية واقتصادية وأمنية واسعة.

وبحسب التقارير، شدد المقترح الإيراني على ضرورة دفع الولايات المتحدة تعويضات عن الأضرار التي خلفتها الحرب، إلى جانب الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج، باعتبار ذلك خطوة أساسية قبل أي تفاهمات جديدة بين الجانبين.

كما أكدت طهران في ردها ضرورة الحفاظ على السيادة الإيرانية الكاملة على مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف المتعلقة بحركة الملاحة والطاقة في المنطقة.