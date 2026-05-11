قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيد الأضحى 2026.. هل يجوز الاشتراك في شراء خروف الأضحية؟
سفيرة الاتحاد الأوروبي: مصر صوت قوي للتعاون والتفاهم
بينها أقل من أجرة التوك توك.. أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادة الآخيرة
نتنياهو يفتح جبهة اتهامات جديدة: الصين دعمت برنامج الصواريخ الإيراني
نتنياهو: سقوط النظام الإيراني يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط وينهي نفوذ حلفائه
انقسام داخلي.. الزمالك يتراجع عن الحكام الأجانب أمام سيراميكا
خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي
ترامب يضغط على الصين للمساعدة في إنهاء الصراع مع إيران
4 شروط إيرانية تشعل الخلاف مع أمريكا.. وسيناتور جمهوري يدعو لمشروع الحرية+
بزيادة 86 ريالا.. ارتفاع سعر الجنيه الذهب في السعودية خلال أسبوع
تسارع مذهل.. تجهيزات وأداء تسلا موديل S الكهربائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: سقوط النظام الإيراني يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط وينهي نفوذ حلفائه

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" إن سقوط النظام الإيراني قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في خريطة الشرق الأوسط، مرجحًا أن ينعكس ذلك على نفوذ حلفاء طهران في المنطقة، مثل حزب الله وحماس والحوثيين.

وأوضح نتنياهو أن “إسقاط النظام الإيراني ممكن، لكن لا يمكن التنبؤ بتوقيته”، مشيرًا إلى أن “مستقبل النظام الإيراني غير مضمون”، وأن التطورات الحالية تحمل قدرًا كبيرًا من عدم اليقين.

وأضاف أن هناك “عيونًا وآذانًا تراقب كل شيء”، لكنه يلتزم الصمت “حين يتطلب الأمر ذلك”، في إشارة إلى العمليات الأمنية والاستخباراتية الجارية.

وتطرق نتنياهو إلى التصعيد الإقليمي، معتبرًا أن “لا أحد امتلك رؤية كاملة خلال المواجهة مع إيران”، لافتًا إلى أن مخاطر إغلاق مضيق هرمز باتت أكثر وضوحًا في ظل التوترات الحالية.

كما أشار إلى أن إيران “تأخرت في إدراك خطورة تهديد الملاحة في مضيق هرمز”، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تداعيات أي تصعيد في هذا الممر البحري الحيوي.

بنيامين نتنياهو سقوط النظام الإيراني الشرق الأوسط حزب الله وحماس والحوثيين مستقبل النظام الإيراني إيران إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

زيادة تصل 20%.. 11 مليون مستفيد من هذه الفئات بقانون المعاشات الجديد |تفاصيل

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بعد انتظار 9 سنوات.. ماكرون يُهدي المصريين "كنزا" بقرار تاريخي

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

حقيقة تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

عدادات الكهرباء الكارت

سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن

ترشيحاتنا

لقاء الخميسي

تاتو الأسد.. لقاء الخميسي تثير الجدل في الجيم

هاني عادل

هاني عادل عن هحكي عنك: التعليقات بقت رسائل حب وحنين بين ناس افترقوا

النجمة جنات

جنات تستأنف نشاطها الفني بأغنية جديدة بعنوان يا عيني بعد تعافيها من أزمتها الصحية

بالصور

هو المخترع وصاحب الفكر المختلف.. مي كساب تروج لألبوم أوكا الجديد

مى كساب واوكا
مى كساب واوكا
مى كساب واوكا

زميلتها أوهمتها بأنها مكملات غذائية..طالبة بالإعدادي تصارع الموت بعد تناولها حبة الغلة بالشرقية

الطالبة ملك
الطالبة ملك
الطالبة ملك

محمد رضوان يحتفل بعقد قران نجله بحضور عدد من نجوم الفن

نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته

شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير

تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى

فيديو

طارق الشيخ

طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مش زعلان مني"

احمد عزمي

أحمد عزمي: ابتعادي عن الفن غير حياتي وابني سبب عودتي |تقرير

أمل فتحى

المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد