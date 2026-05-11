نتنياهو: سقوط النظام الإيراني يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط وينهي نفوذ حلفائه

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" إن سقوط النظام الإيراني قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في خريطة الشرق الأوسط، مرجحًا أن ينعكس ذلك على نفوذ حلفاء طهران في المنطقة، مثل حزب الله وحماس والحوثيين.

وأوضح نتنياهو أن “إسقاط النظام الإيراني ممكن، لكن لا يمكن التنبؤ بتوقيته”، مشيرًا إلى أن “مستقبل النظام الإيراني غير مضمون”، وأن التطورات الحالية تحمل قدرًا كبيرًا من عدم اليقين.

وأضاف أن هناك “عيونًا وآذانًا تراقب كل شيء”، لكنه يلتزم الصمت “حين يتطلب الأمر ذلك”، في إشارة إلى العمليات الأمنية والاستخباراتية الجارية.

وتطرق نتنياهو إلى التصعيد الإقليمي، معتبرًا أن “لا أحد امتلك رؤية كاملة خلال المواجهة مع إيران”، لافتًا إلى أن مخاطر إغلاق مضيق هرمز باتت أكثر وضوحًا في ظل التوترات الحالية.

كما أشار إلى أن إيران “تأخرت في إدراك خطورة تهديد الملاحة في مضيق هرمز”، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تداعيات أي تصعيد في هذا الممر البحري الحيوي.