ترامب يكشف تفاصيل مكالمته مع نتنياهو بشأن الرد الإيراني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بحث مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامنين نتنياهو الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، خلال اتصال هاتفي جمعهما مؤخراً، واصفاً المكالمة بأنها "ودية للغاية".

وبحسب ما نقله موقع أكسيوس، أوضح ترامب أن المحادثات مع نتنياهو تناولت عدة ملفات، في مقدمتها الموقف الإيراني والرد على المبادرة الأمريكية المطروحة.

وأشار ترامب إلى أن العلاقة التي تجمعه بنتنياهو "جيدة للغاية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن إدارة المفاوضات مع إيران تبقى ضمن صلاحياته المباشرة، قائلاً إن هذا الملف "مسؤوليته الخاصة وليس مسؤولية أي طرف آخر".

ولم يحسم ترامب خلال تصريحاته ما إذا كانت واشنطن ستواصل المسار التفاوضي مع طهران، أو ستتجه نحو خيارات أكثر تصعيداً، من بينها العمل العسكري، ما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة بشأن مستقبل الأزمة.