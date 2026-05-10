ترامب يُهاجم إيران: تماطل كثيرًا مع الولايات المتحدة

أ ش أ

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على إيران والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، متهما طهران بممارسة "المماطلة والخداع" مع الولايات المتحدة والعالم على مدار 47 عاما.

وقال ترامب- في منشور مطول على منصة (تروث سوشال)- إن إيران "ظلت تماطل وتؤجل باستمرار"، معتبرا أنها حصلت على "فرصة ذهبية" خلال فترة رئاسة أوباما، الذي وصفه بأنه كان "جيدا للغاية مع إيران".

واتهم ترامب، الإدارة الأمريكية السابقة، بمنح طهران "مئات المليارات من الدولارات"، إضافة إلى 1.7 مليار دولار نقدا.

وأضاف أن إيران "لم تر أموالا بهذا الحجم من قبل"، معتبرا أن أوباما "تخلى عن إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة" لصالح طهران.

كما اتهم ترامب، إيران، بالمسؤولية عن قتل أمريكيين عبر "العبوات الناسفة على الطرق"، وقمع الاحتجاجات الداخلية، مشيرا إلى أن طهران "لن تواصل السخرية من الولايات المتحدة".

ووصف ترامب، أوباما، بأنه “رئيس ضعيف”، معتبرا في الوقت نفسه أن الرئيس السابق جو بايدن "أسوأ منه".