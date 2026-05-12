هند الضاوي : نتنياهو يسابق الزمن خوفًا من الانسحاب الأمريكي الكبير

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج “حديث القاهرة”، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسابق الزمن استعدادًا للانسحاب الأمريكي الكبير، مشيرة إلى أن نتنياهو تحدث مؤخرًا عن طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة، والتي لم تعد على ما يرام.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل فشلت في توجيه السياسة الأمريكية وفقًا لأهوائها، مؤكدة أن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب تحكمها المصالح المتبادلة، وأن هذه المصالح كانت دائمًا تتقاطع بشكل يخدم الطرفين، مضيفة أن هناك توقعات قديمة بالوصول إلى مرحلة تعارض مصالح بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وشددت هند الضاوي على أن كل تحرك أمريكي كان يعود بالنفع على إسرائيل والعكس صحيح، إلا أن نتنياهو أدرك حاليًا أنه غير قادر على فرض أجندته على الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أن نتنياهو مستاء من بعض ما يُفرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المرحلة الحالية، معتبرة أن تعارض المصالح قد يؤدي مستقبلًا إلى توقف الدعم الأمريكي لإسرائيل.

تحقيق استقلال إسرائيل عن الولايات المتحدة

ونوهت هند الضاوي بأن نتنياهو يدرك أيضًا أن الجيل الجديد داخل الولايات المتحدة بدأ يتغير موقفه تجاه إسرائيل، ويعتقد أن الدعم الأمريكي لها قد يتراجع مع مرور الوقت، ولذلك بدأ الحديث عن ضرورة اعتماد إسرائيل على مقدراتها الذاتية، مضيفة أن نتنياهو تحدث عن إمكانية تحقيق استقلال إسرائيل عن الولايات المتحدة خلال 10 سنوات، معتبرًا أن هذا المسار يمثل هدفًا مهمًا بالنسبة لإسرائيل.