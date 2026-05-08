هند الضاوي: تراجع لهجة إسرائيل ضد إيران يعكس خوفًا من كلفة المواجهة

محمد البدوي

قالت الإعلامية هند الضاوي إن الخطاب الإسرائيلي التصعيدي تجاه إيران شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن هذا التغير يعكس تحولًا واضحًا في طريقة تعامل إسرائيل مع الملف الإيراني بعد فترة طويلة من التصعيد الإعلامي والسياسي.

نقطة تحول مهمة 

وأوضحت خلال تقديمها برنامج حديث القاهرة المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن المشهد الحالي يكشف عن نقطة تحول مهمة في مواقف كل من إسرائيل والولايات المتحدة تجاه إيران، خاصة في ظل إدراك الأطراف المختلفة لحجم التكلفة الاقتصادية والعسكرية لأي مواجهة محتملة في المنطقة.

التهديدات الصاروخية الإيرانية

وأضافت أن التهديدات الصاروخية الإيرانية التي واجهتها إسرائيل مؤخرًا لعبت دورًا كبيرًا في إعادة حساباتها، سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي، بعد سنوات من الخطاب الحاد والتلويح بالمواجهة.

وأكدت هند الضاوي أن إسرائيل تتبنى استراتيجية تقوم على منع ظهور أي قوة إقليمية منافسة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها تسعى للحفاظ على تفوقها باعتبارها الطرف الأقوى في المنطقة.

عناصر القوة العسكرية والتكنولوجية

كما أوضحت أن إسرائيل ترغب في امتلاك مختلف عناصر القوة العسكرية والتكنولوجية، بينما ترفض السماح للدول الأخرى بامتلاك القدرات نفسها تحت مبررات تتعلق بالأمن العالمي والاستقرار الإقليمي.

السياسات الإسرائيلية التصعيدية

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن السياسات الإسرائيلية التصعيدية تمثل خطرًا حقيقيًا على استقرار الشرق الأوسط، محذرة من أن استمرار هذا النهج قد يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والصراعات المفتوحة.

