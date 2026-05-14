رئيس إفريكسيم بنك: مصر تدعم بقوة استضافة اجتماعاتنا السنوية ونثمن شراكتنا التنموية

أعرب الدكتور جورج إيلومبي، رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير “ إفريكسيم بنك”، عن خالص تقديره لمحافظ البنك المركزي المصري على الدعم الكبير لاستضافة الاجتماعات في مدينة العلمين مؤكدًا تقديره للجهود التي تبذلها كافة المؤسسات المعنية بالتنسيق بشأن هذه الاجتماعات داخل جمهورية مصر العربية.

وأكد في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر البنك المركزي المصري للتعليق على تفاصيل الاجتماعات السنوية المقرر أن تستضيفها مصر بمدينة العلمين الجديدة الشهر المقبل، أن مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يجمعهما هدف مشترك يتمثل في تسريع التنمية الاقتصادية الإفريقية، ودفع جهود التصنيع، وتحقيق رخاء اقتصادي شامل ومستدام في مختلف أنحاء القارة.

وأضاف أن الاجتماعات السنوية لعام 2026 ستوفر فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات، وتطوير الحوار حول التجارة البينية الإفريقية، والسيادة المالية، وزيادة مرونة الاقتصاد الإفريقي في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة.

وأشار إلى أن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يعمل من خلال هذه الاجتماعات على تحديد المشروعات ذات الأولوية والبرامج القابلة للتنفيذ التي تسهم في تسريع تطوير البنية التحتية للتجارة الإفريقية، حيثأن وتيرة النمو في القارة ستعتمد على التصنيع والتجارة البينية الأفريقية، وتحقيق ذلك سيتطلب تحسينات جوهرية في عمليات التصنيع، والخدمات اللوجستية، والأهم من ذلك، الدعم السياسي من الحكومات.

وقد استعرض المؤتمر الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع مصر وأفريكسيم بنك، وكذلك أوجه دعم البنك للقطاعات الحيوية، والتي تشمل الخدمات المالية، والتجارة، والبنية التحتية الصناعية، والتصنيع، والنفط والغاز، والاتصالات، والكهرباء، والإنشاءات.

وفي هذا الصدد،سلّط المؤتمر الصحفي الضوءعلى الفرص الكبيرة التي ستتيحها استضافة مصر للاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك 2026، ولاسيما تعزيز مكانة مصر بوصفها مركزًا ماليًا وتجاريًا رائدًا على المستوى الإقليمي، ودعم قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض (MICE)، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام المؤسسات والمستثمرين المصريين والقطاع الخاص بشكل عام، فضلًا عن تحفيز السياحة في العلمين.