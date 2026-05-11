بقيمة 30 قرشا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم، بما يتراوح بين 30 و34 قرشا، ليصل إلى مستوى الـ 53 جنيها للبيع في عدد من البنوك.

سجل سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بحلول الساعة 10:37 بتوقيت القاهرة، 52.9 جنيه للشراء و53 جنيها للبيع، مقارنة بمستويات إغلاق أمس البالغة 52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك "اتش إس بي سي" 52.9 جنيه للشراء، و53 جنيها للبيع.

فيما سجل في البنك الأهلي المصري 52.86 جنيه للشراء و 52.96 جنيه للبيع، مقابل مستويات إغلاق أمس البالغة 52.52 جنيه للشراء و 52.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي التجاري نحو:

52.50 جنيه للشراء.

52.60 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو:

52.42 جنيه للشراء.

52.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

52.51جنيه للشراء.

52.65 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

52.78جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر

52.90جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر

52.52 جنيه.