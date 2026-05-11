سعر الدولار اليوم في البنوك بعد الارتفاع الجديد

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين حالة من الارتفاع الملحوظ أمام الجنيه المصري، حيث سجلت العملة الأمريكية زيادة جديدة في البنوك العاملة بالسوق المحلي، بعد فترة من الاستقرار النسبي شهدتها الأيام الماضية.

ارتفاع سعر الدولار يتراوح بين 30 و40 قرشًا

سجل الدولار ارتفاعاً جديداً مقابل الجنيه المصري تراوح ما بين 30 إلى 40 قرشًا مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد، وهو ما يمثل قفزة سعرية ملحوظة في يوم واحد، أعادت العملة الخضراء إلى مستويات قرب حاجز الـ 53 جنيهًا.



ويأتي هذا الارتفاع بعد موجة من التراجع الملحوظ شهدتها الأسواق مطلع الأسبوع الحالي، حيث كان الدولار قد استقر عند مستويات منخفضة نسبياً.





ورغم هذا الارتفاع اليوم، إلا أن السعر الحالي يظل بعيدًا عن ذروة الارتفاعات التي سجلها الدولار خلال الأسبوع الماضي، والتي اقترب فيها الدولار من حاجز الـ 54 جنيهًا.

قفزة في أكبر بنكين حكوميين

وبالمقارنة المباشرة مع مستويات الأمس، قفز سعر الصرف في أكبر بنكين حكوميين (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) ليسجل 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع، بعد أن كانت الأسعار قد استقرت بالأمس عند مستوى 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

وفقًا لآخر تحديث في البنوك، فقد جاء سعر سعر الدولاراليوم كالتالي:

بنك قناة السويس: سجل أعلى مستوى سعري عند 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع

سجل أعلى مستوى سعري عند 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع البنك التجاري الدولي (CIB): سجل 52.79 جنيه للشراء و52.89 جنيه للبيع

سجل 52.79 جنيه للشراء و52.89 جنيه للبيع مصرف HSBC: استقر عند 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع

استقر عند 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع بنك الإسكندرية: نفس السعر 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع

نفس السعر 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع بنك QNB الأهلي: 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع

52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع البنك العقاري المصري العربي: 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع

52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع المصرف العربي الدولي: 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع

52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع كريدي أجريكول: 52.76 جنيه للشراء و52.86 جنيه للبيع



أسعار البنك المركزي وبعض البنوك الأخرى

البنك المركزي المصري: سجل المتوسط السعري اليوم 52.75 جنيه للشراء و52.89 جنيه للبيع

بنك البركة: 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني (NBK): 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع

الأسباب المحتملة للارتفاع

يرجع ارتفاع سعر الدولار إلى عدة عوامل ، منها:

زيادة الطلب على العملة الأمريكية من قبل المستوردين والشركات

تداعيات التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط

تحركات مؤشر الدولار العالمي أمام العملات الرئيسية الأخرى

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

يتوقع أن يستمر سعر الدولار في التحرك ضمن نطاق متذبذب خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث مزيد من الارتفاعات أو الانخفاضات الطفيفة وفقًا لحركة العرض والطلب اليومية، وتطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية على المستويين المحلي والعالمي.