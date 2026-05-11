الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الدولار يعاود الارتفاع في البنوك .. إلى أين وصل سعر الدولار اليوم؟!

ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين حالة من الارتفاع أمام الجنيه المصري، حيث سجلت العملة الأمريكية زيادة جديدة في البنوك اليوم.

وسجل الدولار ارتفاعاً جديداً مقابل الجنيه المصري تراوح ما بين 30 إلى 40 قرشًا مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد. 

ويأتي هذا الارتفاع ليعيد الدولار إلى مستويات قرب الـ 53 جنيهًا، بعد موجة من التراجع الملحوظ شهدتها الأسواق مطلع الأسبوع الحالي، وعلى الرغم من هذا الارتفاع اليوم، إلا أن السعر الحالي يظل بعيدًا عن ذروة الارتفاعات التي سجلها الدولار خلال الأسبوع الماضي، والتي اقترب فيها الدولار من حاجز الـ 54 جنيهًا.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

وبالمقارنة المباشرة مع مستويات الأمس، قفز سعر الصرف في أكبر بنكين حكوميين (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) ليسجل 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع، بعد أن كانت الأسعار قد استقرت بالأمس عند مستوى 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع.
 

ووفقًا لآخر تحديث في البنوك، فقد جاء سعر الدولار اليوم كالتالي:
 

سجل الدولار في بنك قناة السويس أعلى مستوى سعري عند 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع، 

بينما سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 52.79 جنيه للشراء و52.89 جنيه للبيع.
 

وفي مصرف HSBC، استقر سعر الصرف عند 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله بنك الإسكندرية.
 

كما استقر سعر العملة في بنك QNB الأهلي عند مستوى 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع، 

وسجل البنك العقاري المصري العربي أيضاً 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع.
 

وفي المصرف العربي الدولي، بلغ سعر الصرف 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع، 

بينما سجل مصرف كريدي أجريكول 52.76 جنيه للشراء و52.86 جنيه للبيع.

وبالنسبة للبنك المركزي المصري، فقد سجل المتوسط السعري اليوم 52.75 جنيه للشراء و52.89 جنيه للبيع، 

في حين سجل الدولار في بنك البركة 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع، 

وجاء سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK) مستوى 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع.

