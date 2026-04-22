يحمي الكلى وينقص الوزن.. عصير صيفي يعالج أمراضا خطيرة

الكلى
الكلى
اسماء محمد

 يعد عصير البرتقال من المواد الطبيعية التى تساعد على ترطيب الجسم في فصل الصيف وتساهم في علاج مشكلات صحية عديدة.

ووفقا لموقع saberhealth يعد عصير البرتقال من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج أمراض عديدة والوقاية من مشكلات صحية.

البرتقال في الوقاية من حصى الكلى

حصى الكلى عبارة عن ترسبات معدنية تتراكم في الكلى وتسبب الألم والغثيان وقد ثبت أن عصير البرتقال يزيد من درجة الحموضة، مما يرفع قلوية البول في الجسم، وبالتالي قد يقي من تكون حصى الكلى .

أظهرت دراسة شملت 194,095 مشاركًا أن أولئك الذين يشربون عصير البرتقال بانتظام لديهم انخفاض بنسبة 12% في خطر الإصابة بحصى الكلى مقارنةً بمن يستهلكون أقل من حصة واحدة أسبوعيًا.

 ويعتقد الباحثون أن عصير البرتقال له هذا التأثير لأنه غني بسترات البوتاسيوم، التي يمكن أن تزيد من إفراز السترات في البول ( المعروف أيضًا باسم حمض الستريك) وترفع قلوية البول.

 يحسن صحة القلب

ثبت أيضاً أن عصير البرتقال يُساعد على تحسين صحة وإذ يُمكن أن يتراكم الكوليسترول الضار (LDL )، المعروف باسم الكوليسترول "الخطير"، على جدران الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وقد وجدت العديد من الدراسات والمراجعات أن الأشخاص الذين يشربون عصير البرتقال عادةً ما يكون لديهم مستويات أقل من الكوليسترول الضار مقارنةً بمن لا يشربونه.

علاوة على ذلك، أجرت دراسة تحليلية شملت 19 تجربة سريرية بحثت في تأثير عصير البرتقال على ضغط الدم.

وخلصت الدراسة إلى أن عصير البرتقال قادر على خفض ضغط الدم الانبساطي بشكل ملحوظ، وهو ضغط الدم في الشرايين عندما يكون القلب في حالة راحة بين النبضات ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم الانبساطي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض الكلى والتدهور المعرفي .

عصير البرتقال يحافظ على الوزن

يُعدّ عصير البرتقال جزءًا من العديد من برامج إنقاص الوزن، لقدرته على كبح الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، فضلًا عن تزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن و يتميز عصير البرتقال بانخفاض مؤشره الجلايسيمي وقلة محتواه من الدهون، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يرغب في اتباع نظام غذائي منخفض السكر .

مع ذلك، ينبغي الانتباه إلى أن عصير البرتقال المُصنّع قد يحتوي على نسبة عالية من السكر وللحصول على أفضل النتائج، يُنصح بشرب ما بين 50 و200 مل من عصير البرتقال يوميًا.

يُوفّر عصير البرتقال المعصور طبيعيًا فوائد أكثر من عصير البرتقال المُصنّع، لأن العصائر المُصنّعة قد تحتوي على سكريات ومواد مضافة إضافية قد تُسبّب ضررًا أكبر من النفع فيما يتعلق بالحفاظ على وزن صحي.

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
BMW 7
