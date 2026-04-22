نائب: رسائل مدبولي أمام النواب تؤكد صلابة الموقف المصري وقدرته على امتصاص الأزمات

قال النائب الدكتور أحمد عبد المجيد أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، مؤكدًا أنها حملت العديد من الرسائل الجوهرية التي تعكس قوة الدولة المصرية في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية، وتبرز قدرتها على الحفاظ على توازنها في ظل ظروف بالغة التعقيد.

وأوضح، عبد المجيد خلال تصريحات له اليوم، أن من أبرز ما تضمنه البيان هو التأكيد على أن ما تشهده المنطقة من تصعيد غير مسبوق يفرض تحديات مركبة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، إلا أن الدولة المصرية تحركت بسرعة وفاعلية منذ اللحظات الأولى، وهو ما ساهم في الحد من تداعيات الأزمة.

وأشار أمين سر تعليم البرلمان، إلى أن تأكيد رئيس الوزراء على دعم الأشقاء العرب، خاصة في دول الخليج، يعكس التزامًا تاريخيًا من مصر تجاه محيطها العربي، كما أن التحرك نحو الحلول الدبلوماسية يؤكد أن القاهرة لا تزال تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكد النائب احمد عبد المجيد. أن البيان كشف عن حجم الجهود التي بذلتها الحكومة للحفاظ على استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن عدم حدوث نقص في السلع الاستراتيجية رغم التحديات العالمية يعد إنجازًا مهمًا يعكس كفاءة الإدارة الاقتصادية

وأضاف نائب الاسكندرية، أن الإجراءات التي تم اتخاذها، سواء فيما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي أو ترشيد استهلاك الطاقة، تعكس وعيًا بطبيعة المرحلة، وحرصًا على إدارة الموارد بكفاءة، خاصة في ظل التقلبات الحادة في أسعار النفط وتأثر قطاعات حيوية مثل السياحة.

وأكد الدكتور احمد عبد المجيد أن دعوة المواطنين للمشاركة في جهود الترشيد تمثل رسالة واضحة بأن مواجهة الأزمات لا تقتصر على الحكومة فقط، بل تتطلب مشاركة مجتمعية واسعة، مشددًا على أن وعي المواطنين يمثل خط الدفاع الأول في مثل هذه الظروف.