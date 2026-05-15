مصرع شخصين في حادث تصادم بين سيارتين بطريق إدفو – مرسى علم

لقي شخصان مصرعهما نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما سيارة نقل مع سيارة نقل ثقيل وذلك بطريق إدفو – مرسى علم شمال أسوان بالكيلو 70 .

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع نقل ثقيل على طريق إدفومرسى علم ما أسفر عن مصرع شخصين وتم نقلهما إلى مشرحة إدفو العمومية تحت تصرف جهات التحقيق.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثث إلى مشرحة إدفو العمومية، كما انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لمعاينة الواقعة والوقوف على أسبابها، وتم رفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات لتسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، وتحرير محضر بالواقعة .