الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
بدائل آمنة وفعّالة.. الزراعة تطرح حزمة المخصبات الحيوية للمزارعين

 أعلنت وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، عن توفير حزمة متنوعة من المخصبات الحيوية المتخصصة بمنافذها المختلفة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بمديريات الزراعة وبعض المراكز الإرشادية ومحطات البحوث الزراعية، وذلك بهدف دعم المزارعين ببدائل آمنة تسهم في ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية ورفع خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج ، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو التحول إلى الزراعة النظيفة، وتنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز، أستاذ علوم الأراضي ومدير الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، أن الهيئة، قد وفرت مجموعة من المنتجات الحيوية التي تغطي احتياجات مختلف المحاصيل، ومن أبرزها: منتجات تثبيت النيتروجين: مثل سيريالين، ونتروبين، وبيوجين، وريزوبكترين، كذلك  منتجات إذابة الفوسفات وتيسير امتصاصه: مثل فسفورين، ومنتجات إذابة وتيسير البوتاسيوم: مثل بوتاسماج.

واضاف أنه تم أيضا توفير منتجات متعددة الوظائف لتثبيت النيتروجين وإذابة الفوسفات: مثل ميكروبين، ومنتجات متكاملة لتثبيت النيتروجين وإذابة الفوسفات وتيسير البوتاسيوم: مثل بيوهيومين، إضافة الى منتجات المكافحة الحيوية: مثل ميكرونيما وأنتي فنجاي، والمتخصصة في مكافحة النيماتودا وأعفان الجذور.

وأوضح أن الاعتماد على هذه المخصبات الحيوية يسهم في رفع كفاءة امتصاص العناصر الغذائية وتحسين كفاءة التسميد، بما ينعكس على خفض معدلات استخدام الأسمدة الكيماوية وفقًا لاختلاف الظروف الحقلية ونوع التربة والمحصول ونظم الزراعة المتبعة، بنسب تتراوح بين 15–20% للنيتروجين، و25–30% للفوسفور، و15–25% للبوتاسيوم.


وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، التي تضع التحول نحو الزراعة الصديقة للبيئة ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف من هذا التوسع تقليل الأثر البيئي للمدخلات الكيماوية، وإنتاج محاصيل مطابقة للمواصفات القياسية العالمية.


وأشار مدير الهيئة، إلى ان هذا التوجه يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتج المصري، مع الحفاظ على خصوبة التربة وحمايتها من التدهور على المدى الطويل، لافتا إلى أن الوزارة توفر هذه المنتجات من خلال منافذ صندوق الموازنة الزراعية بأسعار اقتصادية مناسبة للمزارعين.

