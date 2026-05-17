نصائح مهمة.. كيف تتجنب ارتفاع ضغط الدم في الصيف؟

بالتزامن مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، جدد الأطباء تحذيراتهم من خطورة ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف على مرضى الضغط، مؤكدين أن الطقس الحار قد يؤثر بشكل مباشر على استقرار ضغط الدم بسبب فقدان الجسم للسوائل والأملاح مع التعرق المستمر.

وأوضح متخصصون أن مرضى الضغط المرتفع يحتاجون إلى عناية خاصة خلال موجات الحر، من خلال شرب كميات كافية من المياه، وتجنب التعرض المباشر للشمس، والالتزام بتناول الأدوية في مواعيدها، للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتجنب المضاعفات.

وأشار الأطباء، تزامنا مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، إلى أهمية اتباع نظام غذائي صحي قليل الملح والدهون، مع الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالبوتاسيوم، لما لها من دور في دعم صحة القلب والمساعدة في تنظيم ضغط الدم.

وأكد الخبراء أن أعراضا مثل الصداع الشديد، والزغللة، وضيق التنفس، وألم الصدر، تستوجب استشارة الطبيب فورا، خاصة في الأجواء شديدة الحرارة، مشددين على أن التوعية والوقاية هما خط الدفاع الأول للحد من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم.