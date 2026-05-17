في يومه العالمي.. 5 أعراض تكشف إصابتك بضغط الدم المرتفع

يحتفي العالم اليوم في ال 17 من مايو باليوم العالمي للتوعية بمرض ضغط الدم المرتفع، ارتفاع ضغط الدم يعني أن الدم يضغط بقوة زائدة على جدران الشرايين.

يعاني الكثيرون من هذه الحالة دون علمهم، لأنها عادةً لا تظهر لها أعراض، وبدون علاج، قد تؤدي إلى نوبة قلبية، أو سكتة دماغية، أو خرف، أو أمراض الكلى، وغيرها من المشاكل الصحية.

التشخيص والعلاج المبكران قد ينقذان حياة المريض

أعراض ضغط الدم المرتفع

لا تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم عادةً، قد يُصاب به الشخص لسنوات دون أن يشعر بأي أعراض، في الواقع، تُشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 46% من البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم به.

إذا كان ضغط دمك مرتفعًا للغاية، فقد تعاني من أعراض مثل:

تغيرات في وظائفك العقلية

ألم صدر

دوخة

الوذمة (التورم)

خفقان القلب

التبول أقل من المعتاد

النوبات

صداع شديد

علامات السكتة الدماغية ، مثل تدلي الوجه المفاجئ، أو التلعثم في الكلام، أو الضعف المفاجئ في الذراع/الساق

تغيرات في الرؤية، مثل ألم العين، أو فقدان البصر، أو تشوش الرؤية المفاجئ