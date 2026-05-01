فارق الأهداف .. خالد طلعت يفجر مفاجأة عن حسم لقب الدوري

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن سيناريو محتمل ومثير لحسم بطولة الدوري المصري الممتاز، في حال تساوي الأهلي والزمالك وبيراميدز في عدد النقاط بنهاية المسابقة، والذي قد يصل إلى 53 نقطة.

وأوضح طلعت عبر حسابه علي فيسبوك" أنه في هذه الحالة سيتم اللجوء إلى نتائج المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة، من خلال احتساب مبارياتهم الست فيما بينهم، مشيرًا إلى أن كل فريق سيحصل على 6 نقاط من تلك المواجهات المباشرة.

وأضاف أن الحسم النهائي سيُحدد بناءً على فارق الأهداف في مباريات القمة بين الثلاثي، وهو ما قد يغير ترتيب القمة بشكل كامل.

واختتم بأن هذا السيناريو قد يمنح بيراميدز لقب الدوري، يليه الأهلي في المركز الثاني، ثم الزمالك في المركز الثالث، بفارق هدف وحيد عن الأهلي، وهو الهدف الثالث الذي سجله الأهلي في شباك الزمالك خلال المواجهة الأخيرة.