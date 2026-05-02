شاهد .. نجوم الفن وصناع السينما يزينون ريد كاربت ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

حرص عدد كبير من الفنانين وصناع السينما على حضور حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة، إذ حضر على السجادة الحمراء للمهرجان كل من: المنتج محمد العدل الرئيس الشرفي للمهرجان، المخرج محمد محمود رئيس المهرجان، ومحمد سعدون مدير المهرجان، وموني محمود المدير الفني للمهرجان.

إلى جانب حضور: الموسيقار راجح داود، المنتج صفي الدين محمود، المخرج عمر عبد العزيز، المنتج محمد مشيش، والفنان كامل الباشا، حمزة العيلي، ركين سعد، حسام داغر، الدكتورة ميرفت أبو عوف، الفنانة منى هلا، الطفل علي البيلي، الفنان خالد كمال، والمخرج يسري نصر الله، المخرج خيري بشارة، المخرج عبد الوهاب شوقي، إلى جانب عدد كبير من الصناع من مختلف الدول والبلدان.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن برعاية وزارة الثقافة المصرية وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية، وترأس المهرجان المخرج محمد محمود، ويشغل منصب مدير المهرجان محمد سعدون، بينما يتولى الإدارة الفنية موني محمود.

وضمت الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.