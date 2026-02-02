قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء
لماذا ينجذب الرجال لامرأة أخرى؟.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة
دعاء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة
التضامن: زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه
متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة
رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل
كريستيانو رونالدو يتورط في أزمة بسبب كريم بنزيما
أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح
شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل
أفضل دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. ردده بهذه الكلمات
ميمي جمال لـ صدي البلد: لن أعتزل التمثيل حتى آخر يوم في عمري
الكشف عن فولكس فاجن Golf GTI بقوة 325 حصانا.. وهذا سعرها عالميا
AI يدخل حلبة رعاة البقر.. تحليلات لحظية لأداء الفرسان والثيران

كشفت منصة Axios أن مسابقات روديو، التي اعتمدت لعقود على الغريزة والخبرة المباشرة للفرسان، بدأت تدخل مرحلة جديدة مع استخدام أنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل الأداء في الزمن الحقيقي داخل الحلبات. 

أوضحت المنصة أن الفكرة تقوم على نقل نموذج "Moneyball" القائم على التحليلات والأرقام من رياضات مثل البيسبول وكرة القدم الأمريكية إلى عالم رعاة البقر، عبر جمع بيانات تفصيلية عن حركة الفارس والحيوان أثناء الثواني القليلة التي تستغرقها كل محاولة ركوب.​

شراكة تجمع إنفيديا وبالانتير وتيتون ريدج

أشارت Axios إلى أن شركة Teton Ridge، المالكة لقناة Cowboy Channel وعدة فرق روديو، دخلت في شراكة مع شركة Palantir المتخصصة في منصات تحليل البيانات، إلى جانب تقنيات الحوسبة الطرفية من إنفيديا Nvidia، لتطوير طبقة بيانات متقدمة لمسابقات روديو. 

أوضحت المنصة أن النظام يعتمد على حواسيب قوية بالقرب من الحلبة لتحليل الفيديو وحركة الفرسان والحيوانات مباشرة بدل إرسال البيانات إلى السحابة، ما يوفر تحليلات فورية يمكن استخدامها في البث التلفزيوني، وفي تدريب الرياضيين، وفي اختيار أفضل التوافقات بين الفرسان والثيران أو الخيول.

كيف يحلل الذكاء الاصطناعي حركة الفارس والحيوان؟

أكد التقرير أن نظام الرؤية الحاسوبية المستخدم يقوم بتتبع مفاصل الفارس والحيوان معًا أثناء الركوب، لقياس عناصر مثل عدد الركلات، وسرعة الدوران، وشدة الحركة، ومدى اقتراب الفارس من فقدان التوازن في لحظة معينة.

 أوضحت Axios أن هذه البيانات تتحول إلى مؤشرات رقمية يمكن الرجوع إليها بعد المنافسة لمراجعة الأداء، أو استخدامها أثناء البث لشرح سبب اعتبار محاولة معينة أكثر صعوبة من غيرها، كما يمكن توسيع الاستخدام ليشمل مسابقات أخرى مثل ركوب الخيل دون سرج وسباقات البراميل، عبر تحليل السرعة في كل جزء من المسار وتقسيم الأداء إلى مقاطع لسهولة الدراسة.

فرص جديدة للجماهير والجهات الراعية

أشارت Axios إلى أن Teton Ridge ترى في هذه الطبقة الجديدة من البيانات فرصة لتحسين تجربة المشجعين، من خلال عرض إحصاءات مباشرة على الشاشات الداخلية في الملاعب أو أثناء البث التلفزيوني، شبيهة بما يحدث في رياضات أخرى تعتمد بشكل كبير على الأرقام. 

أوضحت المنصة أن هذه المؤشرات تفتح كذلك المجال أمام صيغ جديدة من الرعاية والإعلانات المرتبطة بالتحليلات، مثل إحصاءات الراعي الرسمي لأعلى سرعة دوران أو أعلى درجة صعوبة مسجلة خلال اليوم، ما يربط العلامات التجارية مباشرة بلحظات الأداء البارزة.​

صدام محتمل بين التقاليد والبيانات

أكد التقرير أن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى عالم رعاة البقر لا يقتصر على الجانب التقني، بل يثير نقاشًا ثقافيًا داخل مجتمع روديو الذي يعتز بصورة الفارس التقليدي المعتمد على الشجاعة والخبرة الشخصية.

 أوضح مسؤولون تحدثوا إلى Axios أن بعض المشاركين قد ينظرون إلى التحليلات بوصفها محاولة لتحويل الرياضة إلى منتج ترفيهي محسوب بالأرقام، بينما يرى آخرون، خصوصًا من الجيل الأصغر، أن البيانات يمكن أن تدعم الأسطورة القائمة بدل أن تحل محلها، من خلال تقديم قياسات ملموسة تثبت صعوبة ما يقوم به الفرسان في الحلبة.​

