قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلايا الإخوان تهاجم أحمد موسى.. والإعلامي يتخذ قرار عاجلا على الهواء
بلاغ رسمي من أحمد موسى ضد الإخوان بسبب التحريض عليه بعد صدور كتاب أسرار
ترتيب المجموعة الاولي بعد فوز بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
الرئاسة الإيرانية تعلن عدد ضحايا الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة
الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان
الدَّين همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار.. دينا أبو الخير تحذر من الاستدانة المتكررة وتدعو للقناعة والرضا
متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد
أمازون سرَّحت موظفيها| هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان؟.. تفاصيل
اكسترا نيوز: فتح معبر رفح رسميا غدا من الجانبين.. فيديو
بطولة الكونفدرالية.. بيراميدز يقضى علي آمال نهضة بركان ويسجل الهدف الثالث
مران الأهلي| رياض وكامويش يشاركان في التدريبات الجماعية
رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من الفانتازيا إلى الذكاء الاصطناعي.. كيف تُسوَّق الروايات بعيون جديدة؟

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
محمد البدوي

أكد الكاتب طارق عز أن أدب الفانتازيا كان ولا يزال الأقرب إلى وجدانه منذ سنوات الطفولة، موضحًا أن شغفه بالقراءة في هذا المجال سبق تجربته مع الكتابة نفسها. 

تقديم فانتازيا خالصة 

وأشار إلى أن روايته الأولى جاءت مزيجًا بين الواقع ولمسات فانتازية، قبل أن يتجه في أعماله الأحدث إلى تقديم فانتازيا خالصة تستجيب لذائقة القارئ العربي، بالتزامن مع عودة الاهتمام بهذا النوع الأدبي خلال الفترة الأخيرة.

 الحضارة المصرية القديمة

وأوضح عز خلال لقائه ببرنامج «أنا وهو وهي» الذي يقدمه الإعلامي شريف بديع أنه يسعى من خلال أعماله إلى تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة حول الحضارة المصرية القديمة والميثولوجيا، وتقديمها في إطار مشوق ومبسط يناسب الأجيال الصغيرة. 

وكشف عن موقف مؤثر تعرض له في معرض الكتاب، حين ناقشه طفل يبلغ من العمر 12 عامًا في تفاصيل روايته بعد قراءتها كاملة، معتبرًا ذلك مؤشرًا واضحًا على شغف الجيل الجديد بالقراءة.

زوار معرض الكتاب

وتطرق الكاتب إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي على المشهد الثقافي، مؤكدًا أن الإقبال على القراءة يشهد تزايدًا ملحوظًا، وهو ما تعكسه الأعداد المتنامية لزوار معرض الكتاب سنويًا. 

كما أشاد بدور صناع المحتوى الشباب، خاصة على منصة «تيك توك»، في تقديم مراجعات كتب قصيرة وجذابة تسهم في جذب الفئات العمرية الأصغر نحو القراءة.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وفيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في الترويج للأعمال الأدبية، أكد طارق عز أنه لا يرى أي تعارض في ذلك، كاشفًا عن استعانته بالفعل بتقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد مواد دعائية لروايته، معتبرًا هذه الأدوات وسيلة عصرية لدعم انتشار الكتاب والوصول إلى جمهور أوسع.

الذكاء الاصطناعي الفانتازيا أدب الفانتازيا الحضارة المصرية معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

ترشيحاتنا

حريق

السيطرة على حريق فى مصنع حلوى بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

الحريق

النيران امتدت لطابقين.. تفاصيل حريق مصنع عسلية في شبرا الخيمة

المتهمة

بعد فيديو متداول.. القبض على متسولة في التجمع الأول

بالصور

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

المزيد