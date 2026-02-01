من الفانتازيا إلى الذكاء الاصطناعي.. كيف تُسوَّق الروايات بعيون جديدة؟

أكد الكاتب طارق عز أن أدب الفانتازيا كان ولا يزال الأقرب إلى وجدانه منذ سنوات الطفولة، موضحًا أن شغفه بالقراءة في هذا المجال سبق تجربته مع الكتابة نفسها.

تقديم فانتازيا خالصة

وأشار إلى أن روايته الأولى جاءت مزيجًا بين الواقع ولمسات فانتازية، قبل أن يتجه في أعماله الأحدث إلى تقديم فانتازيا خالصة تستجيب لذائقة القارئ العربي، بالتزامن مع عودة الاهتمام بهذا النوع الأدبي خلال الفترة الأخيرة.

الحضارة المصرية القديمة

وأوضح عز خلال لقائه ببرنامج «أنا وهو وهي» الذي يقدمه الإعلامي شريف بديع أنه يسعى من خلال أعماله إلى تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة حول الحضارة المصرية القديمة والميثولوجيا، وتقديمها في إطار مشوق ومبسط يناسب الأجيال الصغيرة.

وكشف عن موقف مؤثر تعرض له في معرض الكتاب، حين ناقشه طفل يبلغ من العمر 12 عامًا في تفاصيل روايته بعد قراءتها كاملة، معتبرًا ذلك مؤشرًا واضحًا على شغف الجيل الجديد بالقراءة.

زوار معرض الكتاب

وتطرق الكاتب إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي على المشهد الثقافي، مؤكدًا أن الإقبال على القراءة يشهد تزايدًا ملحوظًا، وهو ما تعكسه الأعداد المتنامية لزوار معرض الكتاب سنويًا.

كما أشاد بدور صناع المحتوى الشباب، خاصة على منصة «تيك توك»، في تقديم مراجعات كتب قصيرة وجذابة تسهم في جذب الفئات العمرية الأصغر نحو القراءة.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وفيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في الترويج للأعمال الأدبية، أكد طارق عز أنه لا يرى أي تعارض في ذلك، كاشفًا عن استعانته بالفعل بتقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد مواد دعائية لروايته، معتبرًا هذه الأدوات وسيلة عصرية لدعم انتشار الكتاب والوصول إلى جمهور أوسع.