قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر يعلن قرارات هيئة كبار العلماء بشأن حقوق المرأة ويحذر من العنف ضدها
ملك قورة: ابنة أختي مريم تحمل اسمي ولا تفكر في العودة للتمثيل
عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية
رئيس المجالس الطبية لـ «صدي البلد»: وداعاً لتأخر قرارات نفقة الدولة والخطابات الإدارية
لاتهامه بهتك عرض 4 تلاميذ .. الإعدام شنقًا لجنايني مدرسة دولية بالإسكندرية
استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2026.. رابط رسمي
شيخ الأزهر يدعو لتيسير الزواج وعودته إلى صورته البسيطة وفقا لفلسفة الإسلام
تباين مؤشرات البورصة في ختام الأحد.. صعود الأسهم الصغيرة وتراجع الثلاثيني
أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه لبرشلونة
مفاوضات جادة بين الهلال والاتحاد لضم بنزيمة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي
موهبة مصرية جديدة في كامب نو.. برشلونة يكشف تفاصيل التعاقد مع حمزة عبد الكريم
الأعلى للإعلام يقرر الحجب النهائي لمواقع ومنصات تشجع المساكنة بين الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

افتتاح مؤتمر «الذكاء الاصطناعي والثقافة العربية: الإمكانات والمخاطر» بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

استضافت قاعة المؤتمرات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين، اليوم، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «الذكاء الاصطناعي والثقافة العربية: الإمكانات والمخاطر»، وترأس الجلسة الدكتور شريف شاهين، أستاذ نظم إدارة مؤسسات المعلومات ومصادرها بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور شريف شاهين إن كلية الآداب بجامعة القاهرة انتقلت من مجرد الاهتمام بالتكنولوجيا إلى تبنيها كمسار تنموي واضح، لتصبح نموذجًا في تطوير العلوم الإنسانية الرقمية، موضحًا أن كثيرًا من أقسام الجامعات العربية لا تزال بعيدة عن مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأشار إلى إجراء دراسة عام 2017 حول برنامج الإنسانيات الرقمية تحت عنوان «مصر في القرن الحادي والعشرين»، لافتًا إلى مشاركته في مؤتمر علمي بدولة الإمارات حول التراث الرقمي، حيث جرى التأكيد على أن المكتبات العربية لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على التراث المنقول، رغم التحذيرات المبكرة الصادرة عن منظمة اليونسكو بشأن الفجوة بين الباحثين في تكنولوجيا المعلومات، خاصة في الدول النامية.

وأضاف أن مشروع «ذاكرة العالم العربي» يمثل حلمًا قابلًا للتحقق، ويُعد من أهم مشروعات التوثيق الرقمي للتراث، مؤكدًا أن البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات تُعد أحد أهم مقومات حفظ ذاكرة الوطن.

وتناول الدكتور شاهين التتبع الزمني لمراحل تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى بيان الإنسانيات الرقمية الذي قدمه الباحث اللبناني غسان مراد، وكتابه المرجعي في هذا المجال، إلى جانب إسهامات أخرى، وكذلك المشروع الدولي الذي اهتم بعلم النصوص القديمة.

وأوضح أن الدراسات التراثية تحتاج إلى خريطة متعددة الأبعاد تشمل الجوانب الفنية والأدبية والتاريخية، مع التركيز على المراجع اللغوية ومعاجم الألفاظ والمعاني، لافتًا إلى استمرار المشكلات المرتبطة بالنص التراثي، مثل الانتحال في الشعر العربي القديم، ونسبة بعض المؤلفات إلى غير أصحابها، واقتطاع النصوص دون تمحيص، مؤكدًا أن التقنيات الحديثة باتت توفر حلولًا فعالة لهذه الإشكاليات.

وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت قادرة على تحليل اهتمامات المستخدمين وتوجيه المحتوى والمنتجات إليهم، ما يعكس حجم التأثير المتزايد للتكنولوجيا في تشكيل الوعي الثقافي.

وأعرب الدكتور شاهين عن فخره بتجربته خلال توليه عمادة كلية الآداب، حيث تم إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، مضيفًا أنه فوجئ في عام 2021 بظهور خدمات رقمية موجهة لتخصص الفلسفة، بوصفه علمًا معنيًا بالعقل والتفكير.

وتطرق إلى التمييز الفلسفي بين الإدراك العقلي والإدراك الحسي، مشيرًا إلى أن الثقافة تنقسم إلى مادية وغير مادية، وأنه في عام 2023 قدم تصورًا لتطوير بعض البرامج الدراسية بكلية الآداب، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي قادر على إنتاج محتوى أكاديمي راقٍ، خاصة في مشروعات التراث العربي وتطوير الخطوط العربية بصريًا.

كما استعرض الخط الزمني لتطور العملية التعليمية وعلاقتها بالثورات الصناعية المتعاقبة، موضحًا أن الإنترنت أصبح من أهم أدوات التواصل المجتمعي في العصر الحديث.

وأكد أن منظمة اليونسكو قدمت في عام 2024 تصورًا مفاجئًا لنهج يركز على الإنسان في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على محو أمية الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه المكتبات من خلال منصات تعليمية إلكترونية مجانية وتفاعلية لتعزيز الوعي المعلوماتي والإعلامي.

واختتم الدكتور شريف شاهين حديثه بالإشارة إلى أن عام 2025 شهد تحديات كبيرة في مجال الإعلام، لافتًا إلى سماح البيت الأبيض لمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي بتغطية أنشطته، في دلالة على تراجع قدرة الإعلام التقليدي على مواكبة التطور التكنولوجي.

كما تناول واقع النماذج اللغوية العربية وتحليل الفرص المستقبلية، مشيرًا إلى برنامج دراسي أُعد في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، ومؤكدًا أهمية المعجم التاريخي للغة العربية، مثل معجمي الدوحة والشارقة، داعيًا إلى تضافر الجهود العربية للحفاظ على اللغة العربية وتطوير أدواتها الرقمية.

قاعة المؤتمرات معرض القاهرة الدولي للكتاب «الذكاء الاصطناعي والثقافة العربية الإمكانات والمخاطر الدكتور شريف شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

ترشيحاتنا

أوبوافودو

يوفنتوس يقترب من ضم لاعب مانشستر سيتي

فان دايك - كوناتي

مدرب ليفربول يشيد بتفاني كوناتي بعد هدفه المؤثر ضد نيوكاسل

حمزة عبد الكريم

أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه رسميًا لبرشلونة

بالصور

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد