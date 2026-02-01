جامعة المنصورة تختتم فعاليات «الأسبوع القِمِّي الأول للذكاء الاصطناعي»

اختتمت جامعة المنصورة فعاليات «الأسبوع القِمِّي الأول للذكاء الاصطناعي – جامعة المنصورة 2026»، الذي نظمته كلية الهندسة تحت شعار «نحو مستقبل رقمي مستدام»، بمشاركة 16 جامعة مصرية من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

وجرت فعاليات الأسبوع القِمِّي بحضور الدكتور شريف البدوي عميد كلية الهندسة، والدكتور عصام الجوهري مساعد وزير التنمية المحلية للتحول الرقمي، والدكتور مصطفى ثابت خبير التطوير المؤسسي الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نائبًا عن المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة عبير توكّل المدير التنفيذي لبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي والمشرف على الأسبوع، والدكتور أحمد حسين منسق الأسبوع، إلى جانب الدكتور أحمد مدين الأستاذ بجامعة النيل ورئيس IEEE مصر، والدكتور محمد عبد الفتاح عبد العظيم أستاذ مساعد علوم الحاسب بمعهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة، إلى جانب نخبة من القيادات الأكاديمية والخبراء والمتخصصين.

وشهد اليوم الختامي عددًا من الجلسات العلمية المتخصصة التي ناقشت قضايا التحول الرقمي، والتشريعات الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بمشاركة قيادات وخبراء من الوزارات والمؤسسات التكنولوجية، حيث استعرض المتحدثون جهود الدولة المصرية في دعم الابتكار التكنولوجي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة.

كما تضمن البرنامج الختامي حفل ختام الملتقى، الذي شهد عرض التوصيات النهائية للأسبوع القِمِّي، والتي ركزت على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية في مجالات البحث العلمي التطبيقي، ودعم البرامج الأكاديمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتوسع في الشراكات مع الجهات الحكومية والصناعية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة التحول الرقمي وخدمة خطط التنمية الوطنية.

وخلال الحفل، جرى تكريم الوفود الجامعية المشاركة، تقديرًا لمشاركتها الفعالة وإسهاماتها العلمية، إلى جانب تكريم الفرق الطلابية الفائزة في المسابقات العلمية، ومنح الجوائز لأفضل المشروعات المشاركة في المعرض العلمي المصاحب، دعمًا لثقافة التميز والابتكار وروح المنافسة الإيجابية بين الطلاب.

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن ما حققه «الأسبوع القِمِّي الأول للذكاء الاصطناعي» من تفاعل علمي واسع ومشروعات تطبيقية متميزة يعكس نجاح الجامعة في تحويل الفعاليات العلمية إلى منصات إنتاج معرفي حقيقي تخدم المجتمع وتدعم خطط الدولة للتحول الرقمي.

كما أوضح أن جامعة المنصورة مستمرة في تبنّي المبادرات الوطنية الكبرى في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجامعات والمؤسسات المختلفة، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الملتقى حقق أهدافه في تنمية وعي الطلاب بأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفتح قنوات تواصل مثمرة بين طلاب الجامعات المصرية المختلفة، مشيرًا إلى أن المشروعات المعروضة عكست حجم الجهد المبذول لإعداد جيل قادر على تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع.

كما أوضح الدكتور شريف البدوي، أن نجاح الملتقى يعكس الرؤية الواعية للجامعة في دعم البرامج الحديثة وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، مؤكدًا أن المستوى المتميز للمشروعات الطلابية والمعرض العلمي المصاحب يبرهن على جودة العملية التعليمية، وقدرة الكلية على قيادة المبادرات العلمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.