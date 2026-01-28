قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
عقب إعلان ترامب عن "مجلس السلام".. ماكرون ولولا يشددان على ضرورة تمكين الأمم المتحدة

في ظل الجدل الدولي المتصاعد حول المبادرات الجديدة المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، جدد كل من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تأكيدهما على مركزية دور الأمم المتحدة، محذرين من أي مساع قد تضعف مكانتها أو تخلق أطرا موازية لها خارج الشرعية الدولية.

فقد دعا الرئيسان، يوم الثلاثاء، إلى ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة، وذلك ردا على إنشاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أُطلق عليه اسم "مجلس السلام".

وكانت فرنسا والبرازيل قد تلقتا دعوة للانضمام إلى هذه الهيئة المستحدثة، إلا أن باريس رفضت العرض، في حين أعرب لولا عن رغبته في أن يقتصر نطاق عمل المجلس على ملف قطاع غزة فقط.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة البرازيلية، شدد الرئيسان خلال اتصال هاتفي استمر قرابة ساعة على أهمية "تعزيز دور الأمم المتحدة"، واتفقا على أن أي مبادرات تتعلق بالسلام والأمن الدولي يجب أن تنسجم مع تفويضات مجلس الأمن الدولي وصلاحياته الحصرية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، من مدينة دافوس الأسبوع الماضي، عن إنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، في إطار خطة تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. 

غير أن "ميثاق" تأسيس هذا المجلس منح الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة النطاق، الأمر الذي أثار مخاوف دولية من احتمال تحوله إلى هيئة موازية تنافس الأمم المتحدة وتحد من دورها.

ويأتي اتصال ماكرون بنظيره البرازيلي بعد يوم واحد من مكالمة هاتفية جرت بين لولا وترامب، طلب خلالها الرئيس البرازيلي من نظيره الأمريكي أن يقتصر عمل "مجلس السلام" على قضية غزة، وأن يتضمن تمثيلا لفلسطين ضمن عضويته.

وكان لولا قد وجه، في وقت سابق، انتقادات حادة لترامب، متهما إياه بالسعي إلى أن يصبح "سيدا لأمم متحدة جديدة" من خلال إنشاء "مجلس السلام" وتوسيع صلاحياته ليشمل التعامل مع النزاعات الدولية المختلفة.

كما تطرق الرئيسان البرازيلي والفرنسي خلال الاتصال إلى تطورات الأوضاع في فنزويلا، وذلك في أعقاب إلقاء القبض على الرئيس نيكولاس مادورو خلال عملية عسكرية أمريكية خاطفة نفذت مطلع شهر يناير الجاري.

وأشار البيان الصادر عن الرئاسة البرازيلية إلى أن لولا وماكرون "دانا اللجوء إلى استخدام القوة في انتهاك واضح للقانون الدولي"، مؤكدين في الوقت ذاته على "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في أمريكا الجنوبية وفي العالم بأسره".

والجدير بالذكر، أن في وقت تتزايد فيه المبادرات الدولية المتشابكة لمعالجة النزاعات العالمية، يعكس موقف كل من باريس وبرازيليا حرصا واضحا على الحفاظ على الإطار الأممي باعتباره المرجعية الشرعية الوحيدة لإدارة قضايا السلم والأمن الدوليين، وسط مخاوف متنامية من أن تؤدي المبادرات الأحادية أو الموازية إلى إضعاف النظام الدولي القائم وتعقيد جهود تحقيق الاستقرار والسلام.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

الأهلي

موعد سفر الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

توم سينتيفت

لا أعرف مصيري.. مدرب مالي يفجر مفاجآة حول أزمة المعسكر والراتب

ناصر منسي

إبراهيم عبد الجواد : ناصر منسي رافض يخرج لأي فريق

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

