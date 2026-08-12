قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوط أول إيجابي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا بالسوبر الأوروبي
17 فئة تحت مظلة التأمينات.. من يشملهم قانون المعاشات؟
ضربة للأهلي.. إصابة يوسف بلعمري قبل انطلاق الموسم
جمارك مطار الأقصر تضبط محاولة تهريب عدد من عبوات سائل السجائر الإلكترونية
أحمد موسى مناشدا رابطة الأندية: أخَّروا مباريات الدوري ساعة عشان ارتفاع درجات الحرارة
رئيس البورصة: الاقتصاد المصري متنوع وليس معتمدا على قطاع بعينه
ضبط سلاح ناري وطلقات حية مهربة بحوزة راكب في مطار القاهرة
عمر رضوان: التطور التكنولوجي أسهم في استفادة البورصة المصرية من تطورات عديدة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قياديا بحماس في غارة جوية على بيت لاهيا
تشافي مديرا فنيا لمنتخب هولندا.. تفاصيل
الأمم المتحدة: اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين مخالفة جسيمة للقانون الدولي
المحمدي: إيمري أعاد أستون فيلا إلى المحافل الأوروبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لماذا حظر القانون إلقاء المخلفات في البحيرات؟.. حماية الثروة السمكية في مواجهة التلوث

الثروة السمكية
الثروة السمكية
حسن رضوان

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مجموعة من الضوابط الصارمة للحفاظ على سلامة المسطحات المائية والثروة السمكية، ووضع قيودًا واضحة على الممارسات التي من شأنها الإضرار بالبيئة المائية أو تهديد مصادر الثروة السمكية في مصر.

ويحظر القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أو أحكام واردة في قوانين أخرى، إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية، فضلًا عن الزيوت ومخلفات ونفايات السفن وفضلات المعامل والمصانع ومياه الصرف الصحي غير المعالجة في مياه البحيرات أو المياه الإقليمية.

ويمتد الحظر إلى أي مواد أخرى يمكن أن يترتب عليها الإضرار بالثروة المائية أو الكائنات والأحياء المائية أو نشاط الصيد، بما يعكس توجه القانون نحو الوقاية من مصادر التلوث وحماية البيئة البحرية والداخلية.

حظر تعطيل عمليات الصيد

كما منع القانون إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو أي مواد أخرى من شأنها إعاقة عمليات الصيد داخل المناطق المخصصة لذلك، إلى جانب حظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية وغيرها داخل مناطق الصيد، وكذلك ردم أجزاء منها بما يؤثر على النشاط السمكي.

قيود على إدخال الكائنات المائية الأجنبية

وفرض القانون ضوابط على إدخال الكائنات المائية الأجنبية إلى مصر، حيث حظر إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها لأي غرض، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز المختص.

وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على هذا الترخيص، بما يضمن عدم الإضرار بالتوازن البيئي والثروة المائية المحلية.

حماية زريعة الأسماك والكائنات البحرية

وشدد القانون كذلك على حماية زريعة الأسماك والكائنات البحرية، حيث حظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحار والبحيرات والمسطحات المائية الأخرى، أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية، إلا بتصريح من الجهاز المختص.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لمنح هذه التصاريح، بما يضمن حماية الكائنات البحرية ومناطق تكاثرها والحفاظ على استدامة الثروة السمكية.

ويعكس القانون فلسفة تقوم على حماية الموارد المائية من التلوث، ومنع الممارسات التي تهدد الثروة السمكية، والحفاظ على التوازن البيئي بما يضمن استدامة موارد الصيد للأجيال المقبلة.

تنمية البحيرات الثروة السمكية المسطحات المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

وزير التربية والتعليم

حقيقة إلغاء منهج اكتشف " Discover" لـ"طلاب إبتدائي" ..التعليم تحسم الجدل

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

ترشيحاتنا

عمر فايد

تقارير: عمر فايد ينتقل إلى فروزينوني الإيطالي

البرتغالي بيدرو نيتو

بيدرو نيتو يلفت أنظار 4 أندية في الدوري الإنجليزي.. ومانشستر سيتي أبرز المهتمين

المدافع الإنجليزي إزري كونسا

أرسنال يجدد اهتمامه بضم إزري كونسا من أستون فيلا

بالصور

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري عالميًا بسبب عطل في شاشة العرض

سيارة كامري
سيارة كامري
سيارة كامري

سحر رامي تحتفل بكتب كتاب نجلها يوسف الإمام على فتاة من خارج الوسط الفني

من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي

فيديو

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

جورج وسوف

بعد غياب عامين.. جورج وسوف يطرح أحدث أغانيه «طمني ع الحبايب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد